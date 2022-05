Cinq équipes françaises encore en lice… Le tableau des demi-finales de Champions et Challenge Cup

Ce week-end, il y avait, au total, six équipes françaises engagées sur les deux Coupe d'Europe. En Champions Cup, Toulouse est ressorti vainqueur d'un match hallucinant, s'étant conclu aux tirs au but, face au Munster. La Rochelle a été plus fort que Montpellier et le Racing s'est fait peur contre Sale avant de redresser la barre. En Challenge Cup, scénarios presque similaires pour Lyon et Toulon qui sortent victorieux de leur quarts de finale à domicile. Le point sur les résultats et les demi-finales à venir.

Les résultats des quarts de finale :

En Champions Cup :

Munster 24(2) - 24(4) Stade Toulousain

Stade Rochelais 31 - 19 Montpellier

Leicester Tigers 14 - 23 Leinster

Racing92 41 - 22 Sale Sharks

En Challenge Cup :

Gloucester 15 - 44 Saracens

Edimburgh 30 - 34 Wasps

Lyon 35 - 27 Glasgow

Toulon 19 - 18 London Irish

Le tableau complet des demi-finales (13/14/15 mai) :

En Champions Cup :

Plutôt deux fois qu’une. Un jour après son exploit dans un match, déjà légendaire, Toulouse devra à nouveau se déplacer sur la pelouse de l’Aviva Stadium, samdi prochain, à 16 heures. Après avoir affronté les nord-irlandais de l’Ulster en huitième, puis les irlandais du Munster en quart, les Rouge et Noir devront affronter le Leintser. Une équipe première de sa conférence en United Rugby Championship, invaincu en Champions Cup, si l’on excepte la défaite contre Montpellier sur tapis vert à cause du Covid-19. Les coéquipiers de Jonathan Sexton marchent sur l’eau et rien ne semble en mesure de les inquiéter, sauf peut-être... Toulouse. En 2019, déjà, le Leinster avait reçu une demi-finale contre des Stadistes encore jeunes. Les “boys in blue” l’avaient emporté 30 à 12. Ce choc aux neuf étoiles s'annonce immense.

C’est donc sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis, que Racingmen et Rochelais se rencontreront dimanche prochain, à 16 heures. Samedi, face à Montpellier, les finalistes de la dernière édition n’ont pas tremblé et ont assuré l’essentiel grâce aux bonnes performances de Gregory Alldritt ou de Levani Botia. Les Jaune et Noir disputeront leur deuxième demie consécutive. L’an passé, ces derniers avaient arraché leur ticket pour la finale, à domicile, face au Leinster (32-23). De son côté, le Racing a été contrarié par les Sale Sharks, mais s’est toutefois qualifié. Bien aidé par la classe de ces cadres Teddy Thomas et Finn Russell, tous deux auteurs d’un essai, les Ciel et Blanc joueront leur quatrième demie en sept ans. Dans l’histoire du club, dès que les Racingmen ont été dans le dernier carré (2016, 2018 et 2020), ils ont toujours gagné leur demie puis perdu en finale. Cette saison, lors de leur confrontation en Top 14, La Rochelle s’était imposé à domicile (19-0), de même pour le Racing (23-10).

DF 1 : Leinster Rugby - Stade Toulousain, Aviva Stadium, samedi 14 mai (16:00), beIN SPORTS / France 2

DF 2 : Racing 92 - Stade Rochelais, Stade Bollaert-Delelis, Lens, dimanche 15 mai (16:00), France 2 / beIN SPORTS

En Challenge Cup :

Grâce à leur première place respective en poule et leur victoire à domicile ce week-end, Lyon et Toulon auront l’avantage du terrain pour les demi-finales. Ce samedi 14 mai, le LOU recevra les Wasps, à 13 h 30, au Matmut Stadium et le RCT accueillera les Saracens, à Mayol, à 21 heures.

DF 1: Lyon - Wasps, Matmut Stadium de Gerland, samedi (13:30), beIN SPORTS

DF 2: Toulon - Saracens, Stade Félix Mayol, samedi (21:00), France 4 / beIN SPORTS

Les finales de Challenge Cup et de Champions Cup se joueront à l'Orange Vélodrome de Marseille, respectivement, vendredi 27 mai, à 21 heures, et samedi 28 mai, à 17 h 45.