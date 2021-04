Ce sont pourtant les Anglais qui ont parfaitement débuté ce match, avec un doublé express de l’intenable ailier Tom O’Flaherty (2e, 7e). Secoué, et rapidement privé de Johnny Sexton (sorti sur un nouveau protocole commotion), le Leinster est pourtant parvenu à rattraper son retard. James Lowe (17e) et Jordan Larmour (28e) ont sonné la révolte irlandaise en première période, avant une nouvelle entame redoutable de la part d’Exeter. Mais après un troisième essai, inscrit par le flanker zimbabwéen Dave Ewers au retour des vestiaires (42e), les Anglais ont finalement craqué. Le doublé de Jordan Larmour (56e) puis le pied de Ross Byrne (17 points) ont permis au Leinster d’avoir le dernier mot et de l’emporter. Les Irlandais affronteront le vainqueur du match Clermont-Stade Toulousain au prochain tour.

Cette affiche ressemblait à une finale avant l’heure. Les quatre-vingts minutes de très haute intensité, entre Exeter et le Leinster, en ont été la preuve, ce samedi sur la pelouse du Sandy Park. D’un côté, des Chiefs tenants du titre et gonflés par une large victoire face au LOU au tour précédent. De l’autre, des Leinstermen aux quatre étoiles que l’on ne prend plus la peine de présenter. Rajoutez une entame de match à sens unique en faveur du club anglais, puis une remontada irlandaise suivies d’un chassé-croisé intenable… et vous obtenez un quart de finale européen de haute voltige.

L’impressionnante force collective du Leinster

Car oui, très peu nombreux devaient être ceux qui prédisaient une qualification du Leinster après seulement dix minutes de jeu. En manque de rythme, après un huitième de finale remporté sur tapis vert contre Toulon, les coéquipiers de Johnny Sexton ont complètement manqué leur entame de match. Débordés par les cannes surprenantes de Tom O’Flaherty. Passés ces deux éclairs, la province irlandaise s’est peu à peu remis la tête à l’endroit, grâce à une force collective impressionnante et une sérénité déconcertante. La marque des grandes équipes. Dans le sillage de ses avants, maîtres de la conquête des phases au sol, le Leinster a finalement dominé plutôt largement ce quart de finale.

En face, les Chiefs n’ont jamais été en capacité de revenir dans la rencontre après l’heure de jeu. Les champions d’Europe 2020 sont au tapis. Le Leinster, de son côté, s’est octroyé l’étiquette de favori au titre après cette performance majuscule. Les hommes de Leo Cullen retrouveront un club français au prochain tour. Ce sera Clermont ou le Stade Toulousain, qui s’affrontent ce dimanche après-midi (16h).