Quel défi énorme que ce déplacement au Munster…

En effet et c’est pour cela qu’être sorti de Toulouse et de sa pression cette semaine pour aller faire quelques entraînements à Loudenvielle nous a permis de changer de décors et de sortir de notre routine. On le fait souvent quand on approche de grosses échéances ou de la fin de saison et c’est positif.

Contrairement à la saison dernière, l’effet de surprise ne marchera plus avec cette équipe historique du Munster. Comment la qualifieriez-vous justement ?

C’est aussi une équipe irlandaise qui aime beaucoup tenir le ballon. La saison dernière chez eux, cela avait été l’un des matches les plus durs que nous avions dû jouer. Cela risque d’être la même chose ce week-end. On a beaucoup travaillé en conséquence et c’est un vrai choc, un gros match de phases finales qui nous attend.

Le scénario compliqué contre l’Ulster en huitièmes vous a-t-il en quelque sorte rassuré ?

Peut-être que cette saison, tout ne nous réussit pas autant que par le passé, notamment par rapport à la mise en place de notre rugby. Mais la défaite au match aller au Stadium contre l’Ulster avant d’ensuite se qualifier chez eux au retour nous a permis d’aller chercher en nous-mêmes un supplément d’âme et un surplus de motivation bénéfiques.

" Quand on remet le maillot toulousain, il n’y a plus de statut d’international "

C’est une fin de saison des plus excitante avec aussi la course pour la qualification en Top 14, non ?

C’est la première fois que ce championnat propose autant d’équipes pouvant se qualifier à deux rencontres du terme de la phase finale. Cela nous a fait du bien de l’emporter contre La Rochelle, mais on a dû rapidement switcher en mode Europe avant de penser à nouveau au Top 14.

Est-ce que se succéder à vous-mêmes en Top 14 et en Champions Cup sera plus compliqué cette saison selon vous ?

Clairement. Toutes les équipes sont de plus en armées et en confiance. Tout comme notre génération à Toulouse qui joue durablement ensemble depuis 2018-2019, les autres effectifs gagnent en maturité et en ambitions. Mais plus les matches sont durs et mieux c’est.

Est-ce que les succès et le titre en équipe de France ont renforcé votre confiance, vous les internationaux du Stade Toulousain ?

Il est certain qu’on a enchaîné cette saison une tournée de novembre et un Tournoi des 6 Nations énormes avec le XV de France. C’était surtout la première fois que cette génération bleue gagnait un trophée. Cela nous a donné un surplus de confiance, mais avec Toulouse, lorsque nous avons remporté des titres lors des dernières saisons, cela nous a aussi rendu plus sûrs de nous tous, chaque joueur de l’effectif. Quand on remet le maillot toulousain, il n’y a plus de statut d’international.

Avec le recul, est-ce qu’on se rend compte de la portée d’un Grand Chelem avec les Bleus ?

On sait qu’on a accompli quelque chose d’énorme et de rare. Cela m’a fait penser aux premiers titres de cette génération en 2019 avec Toulouse où notre insouciance et notre folie dans le jeu ont aussi contribué à nous permettre de gagner et ainsi tenter des choses dans le système de jeu qui nous est proposé. Je souhaite que ça continue.