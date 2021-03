Voici une partie du communiqué de l'EPCR : "Après avoir consulté les autorités françaises compétentes, et compte tenu de la situation sanitaire en évolution permanente, le Comité de Direction a estimé qu’il fallait faire preuve de pragmatisme quant au choix des villes qui accueilleront les finales les 21 et 22 mai, afin de limiter les déplacements transfrontaliers et les risques de transmission du COVID-19. L’EPCR travaille en collaboration avec ses ligues et fédérations actionnaires pour trouver des alternatives pour l’organisation des deux matchs. Toutes les options envisagées sont étudiées en tenant compte principalement de la santé et la sécurité des joueurs, du personnel des clubs, des officiels de match, des fans et de la communauté du rugby dans son ensemble. Les finales 2022 seront jouées à Marseille les 27 et 28 mai 2022, tandis que le Tottenham Hotspur Stadium de Londres accueillera les finales 2023 des prestigieux tournois européens."

Pour rappel, Marseille devait déjà accueillir les finales 2020, mais l'arrêt des compétitions l'en avait empêcher. En espérant qu'en 2022 ce soit enfin la bonne !