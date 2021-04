On vous l'annonçait il y a un peu plus d'une heure, mais suite à la découverte d'un cas de Covid 19 en milieu de semaine dans l'effectif toulonnais, le 8e de finale entre Toulon et le Leinster était menacé. Le verdict est finalement tombé peu après 14 heures : la rencontre est annulée, et le RCT est donc éliminé sur tapis vert.

"C'est écoeurant, le joueur a été testé positif mercredi et immédiatement isolé, nous confiait Bernard Lemaitre. L'EPCR (organisme qui organise la compétition N.D.L.R.) été immédiatement informée, mais nous a laissés aller à Dublin. Depuis plus de 24 heures. Et malgré un re-test total négatif des joueurs hier soir à 20 heures, ces gens ont pris cette décision à moins de 5 heures du match".

Un "scandale" pour le président du RCT, qui fait en tout point penser à l'épisode des Scarlets, en décembre dernier, qui avait déjà vu les Toulonnais s'incliner 28-0 sur tapis vert, pour un refus de jouer suite à des cas de Covid-19 découverts... chez les Gallois. Les Varois sortent donc de la compétition sans avoir pu fouler la pelouse de la RDS Arena de Dublin.