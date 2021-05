La victoire en demi-finale face au Leinster, géant européen, a fini de placer La Rochelle sur la carte du rugby continental, et de créer un engouement incroyable dans le chef-lieu de la Charente-Maritime. Une ''Yellow Army'' a pu vibrer devant le parcours européen des siens cette saison, même à distance. Lors de la demi-finale, ils étaient plusieurs centaines à apporter leur soutien aux Maritimes à la descente du bus, et quelques dizaines à piquer une tête dans le port pour fêter la victoire. Une effervescence qui pourrait mettre un peu de pression sur les Jaune et Noir... ''Ça ne nous met pas de pression. C’est bien de savoir qu’ils sont derrière nous, rassure un Kévin Gourdon détendu, quand j’amène mes enfants à l’école et que je vois les arbres en jaune et noir, les drapeaux partout, ça me met un coup de boost incroyable''. Gourdon, l'un des historiques du club avec qui il a connu les pelouses de Pro D2, insiste sur ''cette bonne pression et ces moments uniques dont il faut qu'on profite''. Son coéquipier de la troisième ligne souligne l'importance de ''jouer cette finale sans stress, sans gêne.'' Le Gersois d'origine est aussi sensible au soutien affiché dans une ville qui vibre au rythme des rebonds d'un ballon ovale : ''On doit profiter des soutiens qu'on voit en ville, les drapeaux... ça nous donne de la force, ça nous porte. On puise là-dedans.''

Le défi de l'expérience toulousaine

Face au Stade rochelais, c'est un autre Stade qui se dresse, le Stade toulousain, qui se ferait une joie de stopper l'élan rochelais pour empocher une cinquième étoile continentale. Une expérience toulousaine qui ne fait pas trembler le coach Ronan O'Gara : ''On est conscient que Toulouse est un club qui a une grande histoire dans cette Champions Cup. C’est un bon défi pour nous.'' ''Toulouse est une grande équipe qui a l'habitude de jouer des finales'' ajoute Greg Alldritt prêt pour un duel face à la redoutable troisième ligne haut-garonnaise (Cros, Kaino, Elstadt).

''On est assez expérimentés au niveau du staff, les joueurs aussi'' ajoute le technicien irlandais, vainqueur par deux fois de cette Coupe d'Europe avec le Munster (2006 et 2008) et dont il détient le records de points inscrits. Jono Gibbes, le manager l'a gagné trois fois aux manettes du Leinster (2009, 2011 et 2012) alors que des joueurs comme Will Skelton ont aussi été sacrés récemment (2017 et 2019). Malgré cela, ''le club n’a pas l’habitude de jouer des finales européennes, reconnaît O'Gara, ce sera la première, j’espère que ça ne sera pas la dernière.'' Face au Leinster, les pensionnaires du stade Marcel-Deflandre ont fait la différence avec la puissance de leur paquet d'avants dans le sillage des charges destructrices de Bourgarit, Skelton ou encore Alldritt. Ce dernier estime que face à Toulouse, qui dispose ''d'un pack puissant, d'une bonne mêlée, et d'une très bonne touche, la conquête et le jeu d'avant vont être primordiaux.'' On ne connaît pas encore la météo du coté de Londres ce samedi, mais les Rochelais n'auront peut être pas le privilège de jouer sous un grand soleil comme lors de leur demi-finale.

''Une petite marche à franchir''

Lors des deux confrontations qui ont eu lieu en Top 14 cette saison, ce sont les Toulousains qui sont à chaque fois repartis avec les points de la victoire. ''Au match aller, on était encore en construction sur notre système de jeu, et après chez nous, ça bascule sur pas grand-chose, se souvient Kévin Gourdon. Ce sont toujours des matches très disputés et j’espère que ça sera plus en notre faveur samedi.'' Deux affrontements qui ont fait la part belle à un véritable choc physique entre les deux formations, on ne peut s'attendre qu'à un feu d'artifice, de vitesse et d'impact, sur la mythique pelouse de Twickenham, pour une Champions Cup que Ronan O'Gara dissocie bien du Top 14 : ''Nos deux défaites étaient en Top 14, dans un style de match différent. Je trouve qu’on a beaucoup progressé depuis ces confrontations. En Coupe d'Europe, c'est un contexte complètement différent''.

Maintenant, à quelques jours du sommet auxquel pourront assister 10 000 chanceux, Grégory Alldritt n'envisage que la victoire, sans oublier les défaites passées, ''quand on a joué la finale de Challenge Cup ou la demie de Top 14 (en 2019), je pensais aussi qu'on était prêts, on était sûrs de nous...Il y a une petite marche à franchir et, c'est souvent la plus dure'' confie le numéro 8 des Bleus.

Maintenant, il ne reste qu'à attendre samedi pour assister à l'avènement du Stade rochelais, qui décrocherait une première étoile sur le Vieux Continent, ou alors au retour du Stade toulousain, onze ans après son dernier sacre, pour redevenir l'équipe la plus victorieuse de l'histoire de cette Champions Cup avec un cinquième sacre. ''C'est pour ça que j'adore le rugby, tout se joue le samedi sur 80 minutes'' conclut Ronan O'Gara, impatient d'en découdre.

Par Jules POQUET