"J’ai la chance, avec cette génération, de gagner deux titres, a soufflé Mola. On va en profiter, très peu, mais on va en profiter. Je me rends compte de ce que c’est de gagner à ce niveau-là et je ne le pensais pas aussi dur. Je me dis, quelque part, que mon prédécesseur, en tout cas la personne qui était là avant moi à la tête du club, avait quand même une énergie incroyable pour être auréolée de tant de titres en Coupe d’Europe et en championnat. Il faut une énergie de fou pour continuer à ce rythme-là. [...] Je suis tellement fier d'entraîner ce groupe-là. [...] Je voyais souvent trôner cette coupe dans le bureau de René Bouscatel et de Didier Lacroix maintenant. J’ai eu la chance de connaître la première qui n’était pas celle-là. Et maintenant, j’aurais connu celle-là. On nous ne l’enlèvera pas."