Le sort s'acharne sur le pilier de l'UBB Jefferson Poirot. De retour dans le groupe bordelais pour le match de Champions Cup le week-end dernier face à Leicester après une blessure aux ischios-jambiers, le pilier gauche de 29 ans a rechuté. Sorti sur blessure à la 17ème minute et remplacé par Païva, il sera finalement absent quatre semaines selon des informations de Sud Ouest. L'année 2021 est donc terminée pour lui. Côté Bordelais, Cameron Woki et Ben Tameifuna manqueront le match contre Llaneli ce dimanche pour cause de vacances, mais les Girondins enregistrent le retour de Romain Buros.