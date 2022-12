Avec 16 points au compteur, Antoine Hastoy réussit son entrée

Le champion d'Europe en titre a parfaitement lancé la défense de son propre titre contre Northampton. Dominateurs, les Rochelais n'ont jamais été inquiétés par les Anglais. Dans son jardin, Antoine Hastoy découvrait pour la première fois la Champions Cup. Un baptême du feu réussi pour l'ex-Palois, qui a inscrit 16 points lors de la large victoire des siens (46-12). Aux côtés d'Emiliano Boffelli, le trois-quarts polyvalent d'Edimbourg, il est le joueur à avoir inscrit le plus de points lors de cette première journée.

38, le nombre de coups de pied des Toulousains

Face au Munster, dans le brouillard de Thomond Park, le Stade toulousain a réalisé 38 coups de pied. Un record pour ce premier week-end de Champions Cup. Si 27 coups de pied sont sortis hors des limites du terrain, 11 sont restés dans l'aire de jeu.

Toulouse s'est imposé 18-13 en IrlandeIcon Sport

22 plaquages : Baudonne et Staniforth s'illustrent dans la défaite

Tous les deux défaits devant leurs supporters, le Racing 92 et le Castres Olympique ont souffert ce week-end. Les Franciliens, corrigés au Havre par le Leinster, ont néanmoins vu Maxime Baudonne réalisé une grosse prestation défensive. Avec 22 plaquages, il est le joueur à avoir le plus plaqué lors de la première journée de Champions Cup, à égalité avec... Tom Staniforth. A Pierre-Fabre, contre les Chiefs d'Exeter, le deuxième ligne australien des Tarnais s'est lui aussi distingué par ses aptitudes défensives.

Avec 8 défenseurs battus, retour au pays réussi pour Willis

Titulaire avec Bordeaux pour la première fois de la saison, Tom Willis était dans tous les bons coups face à Gloucester. Toujours dans l'avancée, efficace dans les phases de jeu au sol, le numéro huit anglais a énormément pesé sur la rencontre. Un peu moins en vue lors du second acte, le troisième ligne de 23 ans a tout de même battu huit défenseurs samedi dernier, le plus haut total pour un seul joueurs lors de cette première journée.

La palette offensive de Sale

Futur adversaires du Stade toulousain (dimanche, 14 heures), les Sale Sharks ont tout simplement déroulé leur rugby contre l'Ulster (39-0). Face aux Irlandais, les coéquipiers de Manu Tuilagi ont parcouru 540 mètres ballon en main et ont battu le plus grand nombre de défenseurs (32). Redoutables offensivement, les Sale Sharks ont également réalisé le plus de franchissements, en transperçant la ligne défensive de l'Ulster à quatorze reprises.