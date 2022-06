Mardi, à 13 heures, à l’Aviva Stadium de Dublin sera effectué le tirages au sort des poules de l’édition 2022-2023 de la Champions Cup et de la Challenge Cup. La cérémonie sera diffusée en direct la chaîne de l’EPCR, www.epcrrugby.com. Il y aura vingt-quatre équipes concernées par la Champions Cup dont, pour la première fois, trois franchises sud-africaines : les Bulls (Pretoria), les Stormers (Le Cap) et les Sharks (Durban). La Coupe d’Europe ne sera donc plus tout à fait européenne.

Elle conserve la formule raccourcie inaugurée pendant l’épidémie de covid avec une différence par rapport à 2021-2022. En effet, on passera d’un huitième aller-retour à un huitième simple. Les vingt-quatre concurrents seront divisés en quatre chapeaux en fonction de leur classement dans leur championnat domestique. Puis ils seront répartis en deux poules de douze.

United Rugby Championship - Damian Willemse (Stormers)Icon Sport

Toulouse peut retrouver le Munster

Chaque équipe jouera quatre matchs de poule. Les clubs du chapeau 1 et du chapeau 4 qui auront été tirés au sort dans la même poule mais qui ne sont pas issus du même championnat s’affronteront en matchs aller-retour de même que les clubs du chapeau 2 et du chapeau 3 dans la même poule mais qui ne sont pas du même championnat. Par exemple, les Stormers (chapeau 1) affronteront Clermont ou Lyon et les Exeter ou les London Irish (chapeau 4).

Autre exemple : Toulouse (chapeau 2) jouera contre Gloucester ou Sale en fonction du tirage au sort et contre les Sharks de Durban ou le Munster (chapeau 3). Seize équipes seront qualifiées (huit par poule) et se retrouveront en phase finale à partir des huitièmes de finale, disputés sur un seul match. Quant à la Challenge Cup, vingt équipes joueront la compétition, divisées en trois chapeaux et réparties en deux poules de dix.

Les Lions de Johannesburg et les Cheetahs de Bloemfontein seront les petits nouveaux. Les clubs d’un même championnat ne pourront pas s’affronter pendant la phase de poules. Elle se déroulera sur quatre journées. Cette épreuve va qualifier seize équipes sur vingt, pour jouer une phase finale à partir des huitièmes de finale. Les Coupes d’Europe débuteront en décembre. Les deux finales sont prévues les 19 et 20 mais 2023 à Dublin. Elles occuperont huit dates.

Les chapeaux de Champions Cup

Chapeau 1 : Castres, Montpellier, Leicester, Saracens, Stormers, Bulls.

Chapeau 2 : Bordeaux-Bègles, Toulouse, Harlequins, Northampton, Leinster, Ulster.

Chapeau 3 : La Rochelle, Racing 92, Gloucester, Sale, Sharks, Munster. Chapeau 4 : Clermont, Lyon, Exeter, London Irish, Edinbourg, Ospreys.

Les chapeaux de Challenge Cup

Chapeau 1 : Glasgow, Scarlets, Toulon, Pau, Wasps, Bristol.

Chapeau 2 : Connacht, Lions, Trevise, Cardiff, Stade Français, Brive, Worcester, Newcastle.

Chapeau 3 : Dragons, Zebre, Perpignan, Bayonne, Bath, Cheetahs.