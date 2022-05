Voici la déclaration de Clément Poitrenaud : "Est-ce qu’on peut appeler ça une coupe d’Europe ? À mon sens, non. Sportivement, c’est toujours intéressant, avec de nouveaux challenges qui sont excitants. C'est de nouvelles équipes et des joueurs différents. Par contre, sur le format de la compétition, moi j’ai du mal à comprendre. C’est comme si on rentrait les Sud-Africains dans le Tournoi des 6 Nations. Je suis assez vieux jeu et attaché à quelques traditions et c’est vrai que ça dénature cette compétition à mon goût."