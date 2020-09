À la 50ème minute, Antoine Dupont sert Sofiane Guitoune qui se lance dans ses 40 mètres et résiste à deux plaquages. Juste après avoir percé, le centre réajuste son short et fixe le dernier défenseur. Dupont reçoit le ballon et s'arrache sur 25 mètres, terminant sa course par un plongeon dans l'en-but. Toulouse 20, Ulster 3, un gros break est fait.