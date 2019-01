L'antisèche : totalement dépassés par les Chiefs, les Castrais ne verront pas les quarts de finale

C'est aller tout simplement trop vite pour le Castres Olympique. Au Sandy Park d'Exeter, le squad de Christophe Urios n'a pas tenu la comparaison et sort donc de cette Champions Cup une nouvelle fois dès les phases de poules. Pourtant, dépassés d'entrée par les cannes d'un étincelant Jack Nowell, le CO a su répondre du tac au tac avec Taylor Paris. Mais les Chiefs, fort d'un jeu fait de prises d'initiatives alternativement autour des rucks puis sur les largeurs, a déroulé son rugby pour ne mener finalement "Que" 17 à 5 à la pause.

Bis repetita en seconde période. Exeter reprît son entreprise de démolition dès les premiers instants avec un essai de O'Flaherty. Mais une fois de plus, trois minutes plus tard c'est Combezou qui redonnait le peu d'espoir qu'il restait aux Castrais. Des espoirs douchés à la 59e avec le carton rouge à l'encontre de Stroe pour brutalité. Des réalisations de Slade, quelques minutes auparavant, puis Cowan-Dickie finissaient d'achever le long calvaire de Castrais qui sortent donc de cette Champions Cup. Focus sur le championnat maintenant.

Le joueur : Jack "Flash" Nowell

Si il y en a un qui a du taper dans l'oeil d'Eddie Jones c'est bien Jack Nowell. Repositionné au poste d'arrière, l'international Anglais a littéralement éparpillé "façon puzzle" la défense tarnaise. Son premier essai en est la parfaite illustration. En position de 9, Nowell part au ras, se sépare de Baptiste Delaporte, perce plein champ, place une accélération, passe entre les deux derniers défenseurs et file sous les poteaux. De retour de blessure, l'Anglais a fait part de toute sa classe. Jack is Back !

Championns Cup - Jack Nowell (Exeter) contre CastresIcon Sport

Le (presque) essai du match :

Parce que l'action valait à elle seule d'aller à dames. À la 35e minute, Castres se sépare une nouvelle fois du ballon au pied. La relance d'Exeter va a 10 000 à l'heure. O'Flaherty renverse à lui seul deux défenseurs et parvient à s'échapper. Il transmet extérieur, trois temps de jeu plus tard, Cordero fixe son défenseur, transmet à Slade qui n'a plus qu'a réceptionner et aller marquer. Malheureusement cette dernière étape n'est pas assurée, en-avant. Mais dans sa construction et l'alliage technique-vista, ce mouvement d'envergure méritait 5 points.

Le chiffre : 35

Qui explique à lui seul l'ampleur du score en faveur des Chiefs d'Exeter. Le Castres Olympique aura manqué la bagatelle de 35 plaquages durant cette rencontre. Beaucoup trop pour espérer quoique ce soit de ce déplacement aussi périlleux que décisif. À l'extérieur en Coupe d'Europe, le CO reste sur une série de 15 défaites consécutives. La dernière victoire des Tarnais remonte à décembre 2012 et un déplacement chez les Warriors de Worcester. (6-9). D'ailleurs aussi bizarre que cela puisse paraître, les Chiefs n'avaient plus gagné au Sandy Park depuis plus d'un an et une victoire contre Montpellier.

La Question :

S'en est donc terminé des espoirs du Castres Olympique dans cette Champions Cup. Priorité est faite au Top 14 et à la seconde partie de saison que devront faire les hommes de Christophe Urios pour aller en phases finales. Revenus à 6 points de la 6e place occupée par le Racing 92, les Tarnais recevront Clermont, iront à Pau puis accueilleront les Racingmen à Pierre Fabre. Ces 3 matches décideront de l'avenir du Castres Olympique en Top 14. Les pensez-vous capables de se qualifier ?