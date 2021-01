L'EPCR annonce dans un communiqué qu'"à la suite d’une directive de la part du gouvernement français selon laquelle la participation des clubs du TOP 14 à la Champions Cup et à la Challenge Cup représenterait actuellement un trop grand risque sanitaire, l’EPCR n’a d’autre choix que d’annoncer lundi 11 janvier une suspension temporaire des tournois 2020/2021. " Malgré le changement de protocole effectué ces derniers jours en demande aux clubs du Top 14, le gouvernement français leur avait demandé de reporter leur participations aux deux prochaines journées. Le nouveau variant, qui touche fortement le Royaume-Uni et dont les joueurs de Bayonne avaient été infectés pousse les dirigeants de la compétition européenne à suspendre la Champions Cup et sa petite soeur, la Challenge Cup. Aucune solution pour terminer les compétitions n'a été communiqué mais l'EPCR " reste déterminée à trouver une solution lui permettant de reprendre et de terminer ses tournois dès que possible."