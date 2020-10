252

Les Chiefs d'Exeter ont largement dominé cette saison de Champions Cup. Depuis le début de la compétition, les Anglais ont inscirt pas moins de 252 points en huit rencontres soit une moyenne de 31,5 points par match ! Ils sont suivis de près au classement par... le Racing 92 avec 249 unités. Les Franciliens pourraient donc dépasser les Anglais cet après-midi si jamais ils s'imposent de plus de trois points.

229

Si les Chiefs mènene la danse en terme de points marqués, au niveau des défenseurs battus, c'est le Racing 92 qui est tout en haut du classement. Les racingmen ont battu 229 défenseurs en huit rencontres. C'est plus facile forcément quand on peut compter sur Virimi Vakatawa dans ses rangs. L'international est le joueur qui a cassé le plus de plaquages avec 48 à lui tout seul.

101

Si Exeter a impressionné en demie par son jeu d'avants, le huit de devant n'est pas en reste dans le secteur de la touche puisque l'alignement des Chifs a gagné 101 touches depuis son entrée dans le tournoi. Une domination qui permet aux arrières virevoltant anglais de lancer leurs offensives et de faire la différence.

7 + 1

Avant d'arriver en finale de Champions Cup, les Chiefs d'Exeter ont disputé huit rencontres. Ils en ont remportées sept et ont fait un match nul, c'est sa plus longue invicibilité en compétition européenne. En cas de victoire face au Racing 92, ce sera la 5e saison d’affilée que le champion termine la compétition invaincu.

2

Les Racingmen vont disputer leur troisième finale de Champions Cup de leur histoire ce samedi soir à Bristol. Malheuresement pour eux, ils se sont inclinés les deux premières fois. En 2016 face aux Saracens (21-9) et face au Leinster en 2018 (15-12), en espérant que l'expression "jamais deux sans trois" ne résonne pas dans les travées du Ashton Gate ce soir...