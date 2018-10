Champions Cup - L'antisèche : Toulouse ne s'est pas arrêté de jouer, un choix payant !

Le Match :

Exceptionnel Stade Toulousain ! On leur promettait l'enfer cet après-midi face au Leinster, mais il n'en fut rien. Auteurs d'une très bonne entame de match dans les intentions de jeu, les Hauts-Garonnais monopolisent le ballon enchaînant les temps de jeu sans pour autant commettre de folies. Un début de rencontre récompensé au tableau d'affichage par un essai de Maxime Médard e, forme internationale. L'ailier profite de la longue passe sautée de Zach Holmes pour conclure en coin. Les Rouge et Noir marchent sur le champion d'Europe en titre et mènent rapidement (14 - 0).

Mais les Irlandais ne sont pas venus pour jouer les figurants et mettent progressivement leur jeu en place. La sortie de Ntamack sur protocole combinée à l'entrée d'Huget coïncide avec le retour aux affaires des visiteurs. Pragmatique, le Leinster revient avec le pied de Sexton avant de conclure avec un essai collectif signé de l'entrant Sean O'Brien. Mais les joueurs de Mola ne s'en laissent pas compter et laisse beaucoup d'énergie dans toutes les phases de combat. Une opiniâtreté récompensée quelques instants plus tard. Après un gros travail de Tolofua, auteur d'un très grand match, Guitoune fait parler ses appuis face à Larmour et va aplatir entre les poteaux. Toulouse répond du tac o tac et stoppe l'hémorragie avant de rentrer aux vestiaires. (21 - 13).

Dès le renvoi, Toulouse se met en danger en perdant rapidement la balle. Il n'en fallait pas plus à cette équipe parfaitement huilée. Une munition une fois de plus exploitée à fond. Après un gros relais des avants Irlandais, c'est Ryan qui en force vient marquer pour remettre les siens à un petit point. Le match semble avoir basculé, et les rôles s'inversent. Le Leinster tient le ballon sans en laisser une miette aux Toulousains qui semblent éprouvés physiquement un peu avant l'heure de jeu. Mais le rythme effréné des champions d'Europe est trop compliqué à suivre pour les Haut-Garonnais qui sur un retour intérieur casse la ligne défensive adverse et s'en va aplatir. Le Leinster prend pour la première fois les commandes de la partie (21-27). Mais alors que les joueurs de Leo Cullen semblaient filer tout droit vers la victoire, autour d'un ruk Louis Benoît Madaule surgit pour intercepter la passe du demi de mêlée. Trente mètres plus loin, il parvient à transmettre à Placines qui en relais avec Huget puis Médard parvient à aplatir en coin le second essai des Stadistes, son second essai personnel. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans cette fin de partie.

Mais les Toulousains parviennent malgré tout à se faire peur une dernière fois. Nous sommes à la 76e, Toulouse obtient une pénalité à 35 mètres face aux poteaux. Après une conversation ou personne ne semblait d'accord, Thomas Ramos prend la décision de taper en touche plutôt que de prendre les points. Un maul improductif plus tard, nouveau ballon pour le Leinster.

Arque-boutés en défense,; les joueurs d'Ugo Mola font front et parviennent à récupérer le ballon à trois minutes de la fin du match. Ces trois dernières minutes seront peut-être les trois minutes les plus irrespirables de la saison du Stade Toulousain. Des Irlandais accrocheurs sutr chaque ruck tentent d'obtenir la pénalité de la gagne. Mais en vain, Toulouse s'en sort et stoppe la série de 10 matchs sans défaites du Leinster dans une ambiance qui rappellera les plus belles heures du Stade Toulousain.

Le fait : Toulouse n'a pas craqué et a envoyé du jeu.

C'est le fort des grandes équipes. Sans vous avoir administrer le moindre plaquage, elles vous marquent moralement et peuvent vous bloquer. Cet après-midi les Toulousains ne sont pas retombés dans leurs vieux démons du début de saison. Dans le sillage d'un Zach Holmes inspiré et grâce à une entrée fracassante d'Antoine Dupont, les haut-garonnais ne se sont pas arrêtés de jouer bien au contraire. Et c'est là le plus fort, ils n'ont pas "sur-jouer" et fait de folie. Un petit peu à l'Irlandaise en quelques sortes. Dès que les points se sont présentés ils ne se sont pas fait prier pour les prendre même si Ramos a eu un déchet tout relatif au pied.

Le joueur : Selevasio Tolofua

On aurait pu retenir Maxime Médard pour son doublé mais Selevasio Tolofua s'est probablement révélé aux yeux du public européen. Remplaçant au pied levé Jérôme Kaino suspendu, Tolofua a sorti un match XXL. Passeur décisif pour l'essai de Guitoune, il s'est joué de plusieurs défenseurs grâce à ses appuis. Si bien sûr, il ne possède pas du tout le même profil que le numéro 8 Néo-Zélandais, il s'est parfaitement adapté, livrant à la fois une terrible guerre aux avants Irlandais dans les rucks, mais aussi et surtout dans le jeu ou sa mobilité et sa capacité à faire vivre le ballon furent essentiels aux Toulousains dans leur quête de l'exploit.

La Chiffre : 10

La série d'invincibilité du Leinster s'arrêtera donc à 10 matches sans défaites. Si bien sûr cela ne remettra pas en cause le statut de grand favori de la province Irlandaise, cette défaite face au Stade Toulouse, leur montre bien que rien ne sera facile dans cette poule, certainement la plus relevée de la compétition à l'heure ou le Leinster se déplacera à Bath.