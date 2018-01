Marcel Deflandre à guichets fermés contre les Harlequins

Les Rochelais auront besoin de leur public. Alors qu'ils ont laissé la tête de la poule aux Irlandais de l'Ulster ce week-end, les joueurs de Patrice Collazo n'ont plus leur destin entre leurs mains pour terminer premier du groupe et se qualifier directement pour les quarts de finale. Il faudra de toute façon pour les Jaune et Noir réaliser un grand match le week-end prochain contre les Harlequins pour découvrir les phases finales de Champions Cup.

Patrice Collazo (La Rochelle)Icon Sport

Et quoi de mieux qu'un stade Marcel Deflandre à nouveau plein, prêt à s'enflammer et à accompagner des Rochelais en quête d'une victoire bonifiée face aux Quins ? Le 16ème homme de La Rochelle répondra une nouvelle fois présent, aux joueurs maintenant de suivre l'exemple de leur public.