Owen Watkin prolonge aux Ospreys jusqu’en 2020

Le jeune joueur de 21 ans est l’un des meilleurs espoirs du rugby gallois. Il a déjà 24 matchs avec les Ospreys, marquant trois essais et a même connu ses premières sélections avec le Pays de Galles en novembre.

"Je suis heureux de m’engager de nouveau avec les Ospreys. J’apprécie beaucoup jouer ici et je suis impatient de voir ce qu’on peut accomplir en équipe" a déclaré le trois quart centre après sa signature. Dan Griffiths, directeur général de Rugby aux Ospreys s’est également réjouit de cette prolongation : "Owen est quelqu’un que nous avions identifié très tôt comme ayant un gros potentiel et il a déjà montré toutes ses qualités. Il est également désireux d’apprendre et il a déjà acquis une grande expérience avec nous".