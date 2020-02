Castres frappe fort, 7 cartons rouges en un match...Les Tops et Flops du week-end

Tops

Le CO bonifié à Agen

Le Castres Olympique n’avait encore ramené aucun point de ses déplacements en championnat avant ce match de la peur à Armandie. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les hommes de Mauricio Reggiardo ont remis les pendules à l’heure. Un large victoire bonifiée en terres agenaises qui leur permet de grimper à la dixième place au classement. Un succès bonifié qui plus est, grâce à cinq essais marqués contre deux encaissés. L’ailier Martin Laveau s’est offert un doublé.

Colomiers prend seul la tête du Pro D2

Les Columérins ne s’arrêtent plus. Face à Nevers ils ont enchaîné une neuvième victoire consécutive en championnat 39-24. Quatre points pris, combinés avec la défaite de Perpignan à Grenoble jeudi soir qui permettent aux Haut-Garonnais de s’emparer seul de la première place du classement. Une position que les joueurs de Julien Sarraute tenteront de conserver lors de leur déplacement à Mont-de-Marsan vendredi.

Kolbe en 10, pari gagné

On ne savait pas à quoi s’attendre de ce repositionnement plus que surprenant, Cheslin Kolbe au poste de demi d’ouverture. Force est de constater que l’habituel ailier ou arrière a réalisé une très bonne prestation en ouvreur, face à Finn Russell s’il vous plaît. En plus de la bonne gestion des attaques de sa formation, il a fait découvrir une nouvelle facette de son jeu, le but. Un 4 sur 5 face aux perches de la Paris La Défense Arena. Kolbe sait décidément tout faire…

Cheslin Kolbe qui bute face au Racing 92Icon Sport

Flops

Le derby Tarbes-Lannemezan voit rouge

Tous les spectateurs de Maurice-Trélut, venus encourager le Stado de Tarbes s’attendaient à un match tendu et ils ont été servis. Pas moins de 7 cartons rouges ont été distribués durant la rencontre par l’arbitre central du match. 5 exclusions dès la première minute de jeu avec une bagarre générale qui a suivi un plaquage haut de l’ailier Lannemezanais, parmi les exclus, on retrouve les entraîneurs en chef des deux équipes, qui ont participé à l’échauffourée. Pas le meilleur spectacle devant les caméras de La Chaine l’Équipe, parce que oui, cette partie est diffusée ce soir en différé à la télévision pour les plus curieux…

5 forfaits chez les Bleus après ce week-end

Cette 15e journée de Top 14 a laissé des traces dans le groupe de 42 pour préparer le match face au pays de Galles. Cinq forfaits sont à déplorer, ceux de Cyril Cazeaux, Sekou Macalou, Baptiste Couilloud, Julien Hériteau et un dernier tombé ce matin, celui de Lester Etien, l’ailier parisien souffre d’un léger problème musculaire. On connaît d’ores et déjà le nom de leurs successeur, Guillaume Ducat, Baptiste Delaporte, Maxime Lucu, Lucas Tauzin et Alivereti Raka rejoignent les Bleus pour au minimum quatre jours.

Les Kings toujours en souffrance

La fin de saison risque d’être longue pour les Southern Kings. La franchise sud-africaine est en pleine souffrance en Pro 14. En 11 matchs disputés, ils n’ont remporté qu’une seule rencontre, c’était sur la pelouse des Ospreys. Ce week-end, les Kings ont une nouvelle subi la loi du Munster avec un revers 68-3 sur la pelouse des Irlandais. Un score fleuve qui prouve les difficultés qu’ont les joueurs de ¨Port Elizabeth à défendre. Depuis le début de la saison, ils ont encaissé 433 points...en 11 matchs, soit une moyenne de 40 points par partie.