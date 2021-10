Le communiqué de l'USC : "C’est avec une profonde émotion que nous avons appris ce jour le décès de notre Directrice Générale, Christine Menardeau-Planchenault. Véritable battante au mental extraordinaire, Christine a découvert l’existence de sa maladie fin Août 2020. Dès le début, elle nous a annoncé être devant "le match le plus dur de sa vie". Ce match aura duré plus d’un an pendant lequel elle n’aura pas arrêté de se battre pour vaincre ce cancer. Arrivée en 2016 à l’US Carcassonne, Christine aura fait preuve d’un dévouement et d’un professionnalisme exemplaire au sein de l’USC avec pour seul objectif de faire grandir notre Club. Femme, mère et grand-mère, nous avons une pensée particulière pour Jean-Pierre, Jonas, Elsie et leurs enfants, à qui nous apportons tout notre soutien dans cette terrible épreuve.

Le staff et les joueurs de l’US Carcassonne porteront un brassard noir ce Vendredi à Aurillac pour lui rendre hommage. Elle restera à jamais gravée dans nos mémoires. Le Club."