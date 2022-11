Nous avons appris le décès de Fernand Zago, pilier qui fut international à deux reprises à 21 ans en 1963 (carte numéro 526) avec les Crauste, Albladéjo, Darrouy et les Boniface, ainsi que Jean Fabre. Il avait 80 ans. Il était originaire de la Haute-Garonne, né à Saint-Lys et formé à Rieumes. Il joua ensuite à Montauban, puis à La Voulte, Avignon et Cavaillon. Il a laissé le souvenir d’un pilier gauche adroit puisqu’il avait été formé à l’ouverture. Il faisait parfois des arrêts de volée et des drops. Son fils Richard évolua à Grenoble et à Toulon. Il était le cousin de Bernard Viviès. On pourra lui dire à adieu mardi 15 novembre au crématorium d’Aix-en-Provence à 14 h 30.