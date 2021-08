Carnet noir - Christian Siot, le dernier des “49“, s’est éteint

Christian Siot avait notamment côtoyé les frères André, Alban et Alphonse Moga, Robert Geneste futur éminent professeur en traumatologie, Pierrot Marrens futur cadre technique et même un certain Jacques Chaban Delmas, devenu maire de Bordeaux en 1945, à la sortie de la guerre.

Sa carrière de joueur achevée, Christian Siot a entraîné durant près de 20 ans plusieurs générations de juniors du CA Bèglais. Ses obsèques seront célébrées le mercredi 25 août, à 15 heures, au crématorium de Mérignac.

A sa famille, à ses proches, la rédaction Midi Olympique adresse ses sincères condoléances.