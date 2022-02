Les cœurs étaient lourds, ce mercredi après-midi à Beaufort (31), petit village de Haute-Garonne qui a vu arriver près d’un millier de personnes, toutes venues rendre un dernier hommage à Guy Laporte, décédé ce vendredi 28 janvier. Emporté par un infarctus, l’ancien demi d’ouverture laisse derrière lui différentes générations dans la peine. Ce mercredi, dès quatorze heures, les discussions entre jeunes et moins jeunes allaient bon train autour de l’église beaufortaine. Chacun voulant raconter ses anecdotes vécues avec Guy Laporte, ou ses derniers souvenirs. Ceux qui restent, encore aujourd’hui.

Au cœur de la foule, on reconnassait Gérard Durand et Daniel Revailler, avec qui il a joué sous le maillot de Graulhet, mais également de grands noms du rugby français comme Bernard Laporte, Pierre Berbizier, Yannick Jauzion ou encore Serge Blanco. Des légendes du rugby français qui étaient venues se recueillir, en hommage à l'un des leurs. Car oui, Guy Laporte est une légende du rugby tricolore, lui qui a remporté le Grand Chelem en 1981 avec les Bleus puis disputé la finale de la Coupe du monde en 1987. Tout ce beau monde était paré des couleurs rouge et noir. Celles du Sporting Club Graulhétois, dont Guy Laporte a porté les couleurs entre 1972 et 1988. Les joueurs actuels du SCG avaient revêtu pour l’occasion des tuniques en rapport avec le club tarnais.

Blanco : « C’est une partie de ma vie qui s’envole »

Les discussions étaient nombreuses avant que le corbillard ne fasse son apparition dans la grisaille de Beaufort. À 15h, le silence a envahi le petit village pour honorer la mémoire de l’international aux 16 sélections. Les yeux embrumés de certains accompagnaient les regards perdus d’autres. Le défunt était suivi par trois de ses proches, portant chacun un maillot de Graulhet floqué du numéro dix, et une tunique du XV de France. Comme un symbole, ce sont six joueurs graulhétois qui ont porté le cercueil jusque dans l’église.

Parmi eux, on retrouvait Saimoni Nabaro et Vakhtang Maisuradze. Deux recrues dont Guy Laporte était fier au SC Graulhet. Deux anciens joueurs du Sporting Club Albigeois qui considéraient leur président comme un « papa ». Ils avaient notamment pris l’habitude de déjeuner ensemble, la semaine. Pendant près d'une heure et demi, les discours se sont ensuite enchaînés, retraçant tous la vie du génie français, qui en a terrassé plus d’un grâce à son jeu au pied.

Discret dans la foule, Serge Blanco ne cachait pas sa tristesse : "C’est une partie de ma vie et du patrimoine français qui s’envole. On a gagné ensemble le Grand Chelem en 81, puis on a disputé la Coupe du Monde. J’ai vécu de grands moments avec lui, j’ai eu la chance d’être sur le terrain à chacune de ses sélections." Également présent, Yannick Jauzion ne tarissait pas d’éloges : "Je l’ai seulement côtoyé en tant que président. C’était un homme qui adorait échanger, je n’ai que de bons souvenirs avec lui. Étant toujours très attaché à Graulhet, il est normal pour moi d’être ici, pour lui rendre un dernier hommage."

C’est son ami de toujours, Gérard, qui aura le dernier mot de cet après-midi fort en émotions pour la famille rugby et la famille graulhétoise. Champion de France de troisième division en 1972 avec Rieumes et bien évidemment Guy Laporte, il termina son discours par ces mots : « Adieu l’artiste ! ».