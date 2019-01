Box 31 – L’habilleur moderne

Personal shopper : un luxe à portée de tous

L’idée principale d’un service de shopping personnel est de mettre en relation des clients avec des stylistes professionnels. Ceux-ci prennent en compte toutes les envies et préférences du client et assemblent la tenue idéale pour celui-ci. Chaque personne est unique et pour cette raison, le service de shopping assisté fait tout ce qui est nécessaire afin de composer des tenues individuelles qui reflètent la personnalité de chacun.

Vous profitez du savoir-faire et des conseils d’un professionnel dont le métier est d’assembler des tenues complètes avec des articles que vous n’auriez peut-être pas pensé porter. Au fil du temps, votre styliste apprendra à vous connaître et les sélections seront de plus en plus personnalisées.

Simple et pratique

Grâce à Box 31, vous pouvez vous relaxer : les experts du style prennent le relais ! Le principe est très simple. Il suffit de s’inscrire sur le site www.box31.fr, remplir un bref questionnaire et prendre rendez-vous directement avec un(e) styliste par téléphone.

Les conseillers mode de Box 31 assemblent deux tenues complètes composées de douze à seize pièces par commande ; en respectant les goûts et préférences du client en matière de style, d’envies, de sa morphologie et selon son budget. Sous quelques jours, vous recevrez votre Box 31 à votre domicile pour essayer votre sélection de tenues, sans stress. L’expertise des conseillers de mode et la facilité de l’expédition ne sont pas les seuls éléments séduisants de l’offre.

En effet, l’entreprise dispose d’un grand éventail de marques parmi lesquelles figurent des designers dont la réputation n’est plus à faire comme Hugo Boss, Scotch & Soda, Ralph Lauren. Au total ce sont plus de 100 marques travaillant directement avec Box 31. Le service est quant à lui, sans engagement : la livraison et retour sont offerts. Vous gardez et payez que pour les vêtements qui vous plaisent.

Un service avantageux

Les avantages sont nombreux mais les raisons principales de s’essayer au shopping personnel sont : le gain de temps ! Ne plus perdre du temps à faire les boutiques afin de trouver la combinaison parfaite. Vous recevez tout dans la même boîte. C’est simple, rapide et pratique. Un gain de temps considérable vous permettant de vous concentrer sur ce qui vous importe dans la vie.

Découvrez Box 31 sur www.box31.fr