Biarritz de retour en Top 14, l'UBB et le Racing en demies... Les 5 infos de ce week-end

Le BO vient à bout de son rival bayonnais aux tirs au but pour remonter en Top 14

L’Access Match en mode derby basque a vu l'incroyable succès aux tirs aux buts (6-6) des Biarrots contre les Bayonnais au stade Aguilera ! Les Rouge et Blanc montent en Top 14 quand l’Aviron sera en Pro D2 la saison prochaine. Il a fallu un échec de Luc aux tirs aux buts en mort subite et une réussite du capitaine Armitage pour l’emporter et voir le BOPB retrouver le Top 14.

Le Racing et Bordeaux-Bègles tiennent leur rang et s'offrent une place dans le dernier carré

Auteur d'une très solide première période (28-0 à la mi-temps), le Racing 92 a remporté ce premier barrage de Top 14 face au Stade français (38-21). Malgré une belle réaction dans le deuxième acte, les Parisiens n'ont pas réussi à inverser la tendance. Les Franciliens affronteront le Stade rochelais en demi-finale vendredi prochain. L’Union Bordeaux-Bègles s’est quant à elle imposée dans ce second barrage, à Chaban-Delmas, face à l’ASM Clermont (25-16). Après un premier acte très rythmé, la discipline a fait la différence après la pause. Les Bordelo-Béglais retrouveront Toulouse pour une place en finale.

Biarritz risque gros après le non respect de la jauge

Vainqueur de Bayonne aux tirs au but (6-6), le Biarritz Olympique a décroché son billet pour le Top 14 l'an prochain, devant un public chaud et en nombre...plus que la jauge autorisée par le gouvernement. La Préfecture du 64 a fait part de son mécontentement et le BO risque de lourdes sanctions. RMC révèle qu'une panne électronique aurait entrainé l'entrée de spectateurs sans billet dans l'enceinte d'Aguiléra. Affaire à suivre, mais des sanctions devraient tomber pour le club du président Aldigé, alors que le Ministère de l'Intérieur suivrait le dossier de près.

Féminines : Blagnac affrontera Romagnat pour une finale inédite

En demi-finale du championnat de France Elite 1 Féminine, Blagnac s'est imposé sur le fil au dépens du Stade toulousain sur le score de 12 à 8. Globalement dominatrices sur la rencontre, les Blagnacaises ont arraché la victoire grâce à un essai à la dernière seconde de leur ailière Mélissande Llorens. Elle disputeront la finale du championnat de France face à Romagnat, tombeur de Montpellier (20-16), le week-end prochain.

Les Wallabies ont annoncé leur liste de 38, pour la réception du XV de France

L'Autralie a fait appel à onze joueurs non-capés dans le groupe des 38 Wallabies qui défiera le XV de France lors de la tournée des Bleus en juillet. Les Français rencontreront les Australiens lors de trois test-matches: le 7 à Sydney, le 13 à Melbourne puis le 17 à Brisbane. Mickael Hooper, le troisième ligne aux 105 sélections, a été confirmé dans son poste de capitaine, tandis que le deuxième ligne Sitaleki Timani, huit ans après avoir porté le maillot des Wallabies pour la dernière fois, reprend du service.