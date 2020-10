Bayonne surprend le Stade Français, Imhoff avec l'Argentine... les 5 infos de ce samedi

Bayonne crée l’exploit au Stade Français, Brive solide en infériorité numérique

En ouverture de cette troisième journée de Top 14, Brive s’est imposé de justesse à domicile 19-13. La rencontre a été haché, surtout en deuxième période, et a été marquée par trois cartons rouges, deux contres Brive et un contre Pau. Malgré une infériorité numérique durant une grande partie de la rencontre, le CAB a su garder l’avantage pris en début de match grâce à l’essai de Muller. La Section Paloise, qui avait réalisé un excellent début de saison, n’a cette fois pas su profité des cartons rouges brivites pour s’imposer.

Hier soir, le Stade Français recevait Bayonne. Après sa belle victoire contre le Castres Olympique lors de la deuxième journée, le Stade Français semblait être le favori de cette rencontre mais Bayonne a surpris et crée la surprise sur la pelouse de Jean-Bouin 16-26. Gaëtan Germain a été l’artisan principal du succès de l’Aviron. Il a tout réussi face aux perches et a inscrit le deuxième essai des Basques au moment où le Stade Français commençait à revenir dans la rencontre. Une belle victoire à l’extérieur pour Bayonne et une défaite à zéro point pour des Stadistes notamment malmenés en conquête durant cette rencontre.

Le XV de France dans le second chapeau

Les Bleus ne seront pas tête de série de la Coupe du Monde 2023 organisé en France. World Rugby a annoncé vendredi que le classement était arrêté au 1er janvier 2020 pour connaître les chapeaux du Mondial 2023. Malheureusement pour le XV de France, au début de l’année, les Tricolores n’étaient que septième et donc ne faisaient pas partie des meilleurs. Le XV de France sera alors dans le chapeau 2 et pourrait avoir une poule délicate à gérer. Les poules seront tirées au sort le 14 décembre prochain à Paris.

Vincent Etcheto, nouveau consultant de Soyaux Angoulême

Le club de Soyaux-Angoulême a enregistré vendredi du renfort au sein de son staff technique. En effet, Vincent Etcheto arrive en tant que consultant. Il sera présent deux fois par semaine pour aider les lignes arrières du SA XV. L’actuel quatorzième de Pro D2 apportera donc son expertise de ses expériences passées à Bayonne ou à Bordeaux-Bègles par exemple.

Imhoff de retour avec la sélection argentine

Pour préparer le Rugby Championship qui commencera le 7 novembre prochain, le sélectionneur argentin Mario Ledesma a annoncé son groupe de 45 joueurs. Parmi les sélectionnés, Juan Imhoff fait son retour avec les Pumas. Le joueur du Racing 92 retrouvera la sélection à partir du 19 octobre pour préparer ce Rugby Championship. Cela sera la première fois pour l’ailier depuis la Coupe du Monde 2015.

D’autres argentins du Top 14 ont également été sélectionné par Mario Ledesma. Il s’agit de Facundo Isa (Toulon), Santiago Cordero (Bordeaux-Bègles), Nicolas Sanchez et Pablo Matera (Stade Français).

Kubriashvili à l’USAP ?

En délicatesse du côté droit de sa mêlée après la blessure de la recrue Siua Halanukonuka, Perpignan s’est mis à la recherche d’un renfort au poste de pilier droit. Selon nos informations, l’USAP aurait contacté le Géorgien Davit Kubriashvili pour rejoindre le club Catalan. Le pilier de 33 ans est sans club depuis juin dernier. Il devrait alors rebondir du côté des Pyrénées-Orientales.