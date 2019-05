Bayonne champion de Pro D2, les affiches des barrages de Top 14 connues… Les 5 infos de ce week-end

Bayonne rejoint le Top 14 au terme d’un match renversant contre Brive

Jusqu’au bout du suspense Brive et Bayonne se sont disputé le titre de champion de Pro D2 ce dimanche au Hameau. C’est dans les dernières secondes que l’Aviron Bayonnais s’est imposé (21-19), sur une dernière pénalité décisive de Martin Bustos Moyano, d’un coup de pied à environ 25 mètres à droite des poteaux. Bayonne a pu enfin soulever le bouclier de champion de Pro D2, synonyme de Top 14 pour l’année prochaine. Les malheureux de cette rencontre sont les Brivistes qui retrouveront Grenoble pour la finale d’accession dimanche prochain sur le pelouse de Brive.

Le programme des phases finales de Top 14 connu

Au terme d’un multiplexe de haute intensité : Montpellier se qualifie au bout du suspense à Clermont et la grande déception du Castres Olympiques éliminé du top 6… Le premier match de barrages qui se déroulera le vendredi 31 mai à 21 heures, opposera le Racing 92 à La Rochelle à Colombes. Lyon affrontera Montpellier pour le second match de barrages au Matmut Gerland, le samedi 1er juin à 17h. Les gagnants de ces rencontres rejoindront en demi-finales à Bordeaux, le Stade Toulousain, le samedi 8 juin à 21 heures, ou Clermont le dimanche 9 juin à 16h30. Les vainqueurs des demi-finales s'affronteront au Stade de France le samedi 15 juin à 21h00.

France 7 termine l’étape de Londres au pied du podium

Le tournois de Londres plait aux Français à sept après l’exploit de la victoire contre les Allblacks en quart de finale (19-14). Pourtant menés 14-0 à quatre minutes de la fin, les Bleus ont renversé le match pour finalement s'imposer 19-14 grâce à trois essais de Stephen Parez, Pierre-Gilles Lakafia et un essai de pénalité à la toute dernière minute. Les Bleus ont retrouvé les Australiens en demi-finale au terme d’une lourde défaite (31-24). Ils ont donc retrouvé les Etats-Unis pour la finale en bronze. Une rencontre finalement perdue, les bleus ont été largement devancé par les USA (14-31) et terminent donc à la quatrième place de cette étape. France 7 disputera donc la dernière étape du tournois de rugby à sept à Paris, le 1er et 2 juin.

Rouen et Valence-Romans se rencontreront en finale de Fédérale 1

Les équipes de Valence-Romans et Rouen se retrouveront samedi 1er juin à 18h40 au stade Jean Laville à Gueugnon à l’occasion de la finale de Pro D2. Valence-Romans a battu sur le fil en demi-finale Blagnac (24-21). Alors que Rouen a renversé Albi (20-9). Ces deux finalistes accèdent donc à la Pro D2 la saison prochaine.

Une finale Exeter-Saracens en Premiership

La finale de Premiership pour la saison 2018-2019, opposera Exeter à l’équipe des Saracens qui se déroulera le samedi premier juin à Twickenham. Fraîchement champion d’Europe, les Sarries ont remporté le ticket pour la finale (44-19) contre Gloucester au terme d’une rencontre largement en faveur des Londoniens. Les Chiefs d’Exeter ont aussi remporté facilement la victoire (42-12) face aux Saints de Northampton. À la fin de la phase régulière, les Saracens ont fini premier du classement logiquement devant Exeter.