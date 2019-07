Bastareaud quitte le RCT, David Smith à Narbonne... Les 5 infos de ce mardi

David Smith s’engage avec Narbonne

En fin de contrat avec Castres, l’ailier néo-zélandais aux plus de 50 essais inscrits en Top 14 s’est engagé pour deux saisons avec Narbonne. Le club de Fédérale 1 réalise un nouveau gros coup, après les signatures de Sione Piukala et Venione Voretamaya. Après être passé par Toulon puis Castres, avec à la clé deux Boucliers de Brennus et trois coupes d’Europes, David Smith se lance un nouveau challenge en France, à 34 ans.

Le capitaine de l’UBB Jefferson Poirot prolonge d’une saison

Bien qu’il soit actuellement avec le XV de France à Marcoussis, le pilier gauche de 26 ans (26 sélections) a prolongé d’une saison avec l’Union Bordeaux-Bègles, jusqu’en 2021. Capitaine des Girondins, Poirot va entamer sa huitième saison en Gironde.

James O’Connor et David Pocock rejoignent le groupe australien

Non retenus dans le groupe de 34 joueurs appelés pour affronter l’Afrique du Sud en ouverture du Rugby Championship, les deux cadres des Wallabies vont rejoindre leurs coéquipiers lors du camp d'entrainement en Afrique du Sud, comme l’a annoncé l’entraîneur australien Michael Cheika. Si le premier vient de quitter son club de Sale et de signer avec Rugby Australia en vue d’intégrer le groupe pour la Coupe du monde, le second est actuellement blessé à un mollet, et Michael Cheika veut tout faire pour que le troisième ligne aux 77 capes soit de retour avant de s’envoler pour le Japon.

A peine arrivé à Bordeaux, Cordero repart déjà

Arrivé en provenance d’Exeter et élu meilleur joueur outre-Manche la saison dernière, l’Argentin Santiago Cordero n’entrait pas, initialement, dans les plans de l’entraîneur argentin Mario Ledesma. Mais le bon parcours des Jaguares en Super Rugby et les différents pépins physiques sont passés par là. L’arrière-ailier aux 33 sélections a donc été rappelé pour disputer le Rugby Championship, qui débute pour les Pumas le 20 juillet face aux All Black.

Mathieu Bastareaud quitte le RCT

C‘était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Après huit saisons passées sur la rade, Mathieu Bastareaud quitte le RCT. Si l’on sait que le centre international (54 sélections) s’est engagé avec New-York en Major League Rugby à partir de novembre 2019, on ignore encore sa prochaine destination pour les trois mois à venir.