Back Market soutient le rugby féminin (et pas que) !

Voilà une opération de sponsoring qui a le mérite de sortir du lot ! L’idée ? Soutenir 200 clubs de sport amateur féminin en leur offrant des équipements éco-responsables.

On connaît Back Market pour son activité dans les produits tech abordables avec un engagement pour l’environnement. Il s’avère que son ambition sociétale ne s’arrête pas là ! L’entreprise lance en effet "Championnes Ligue", un programme de sponsoring national à destination des clubs ayant des équipes féminines seniors dans le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball et évidemment le rugby (rendez-vous sur https://championnesligue.backmarket.fr pour participer)

Parmi les équipes candidates, 20 équipes de rugby féminines recevront des kits de match personnalisables à leurs couleurs.

"Aujourd’hui en France, on sait que le sport amateur a besoin de sponsors, le sport féminin amateur encore plus ! Lorsque s’est posée la question du sponsoring sportif, c’était logique pour nous de nous tourner vers le sport amateur féminin. On aime son côté humain, sa proximité et c’est dans notre ADN de soutenir des sportives qui sont encore sous-représentées dans les médias", explique Quentin Vandegucht, responsable Media et Partenariats chez Back Market.

Back Market va sponsoriser 200 équipes féminines dont 20 de rugbyOther Agency

Un équipement éco-responsable

Dans le détail, les kits comporteront un maillot, un short et une paire de chaussettes pour les joueuses. Sans compter que les bénévoles auront droit à un ensemble de survêtement. Pour lancer cette initiative Back Market s’est associé à la start-up Act for Sport et à Nolt, premier équipementier sportif éco-responsable et circulaire français.

Dès la rentrée prochaine, les équipes retenues arboreront donc de nouveaux kits de match digne des pros, réalisés à partir de plastique récupéré en Méditerranée. Ainsi, Back Market concrétise un engagement auprès du sport amateur et "valorise le sport féminin dans nos territoires" en touchant près de 6000 joueuses et bénévoles.