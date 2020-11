La page du Tournoi des 6 Nations 2020 est désormais tournée. Quelques nouveautés s’offrent au XV de France : nouveau stade visité à Vannes, nouvelle compétition avec l’Autumn Nations Cup. Dans la brume essonnienne et sa température saisissante, le staff n’a pourtant pas changé ses habitudes mercredi soir à Marcoussis avec un entraînement "haute intensité" servant de mise en place grandeur nature avant la réception des Fidji. Bernard Laporte était présent à l’entraînement.

Du changement chez les avants

Sous le regard de Fabien Galthié, une équipe de titulaires s’est dégagée avec de nombreux changements par rapport au dernier match contre l’Irlande. La première ligne sera renouvelée avec les titularisations de Demba Bamba, Camille Chat et Jean-Baptiste Gros. Au début de l’opposition, Cyril Baille, Julien Marchand et Mohamed Haouas étaient remplaçants. Sur le banc, ces derniers étaient avec Paul Willemse. Le deuxième ligne de Montpellier pourrait laisser sa place à Romain Taofifenua au démarrage pour accompagner Bernard Le Roux, mais ce choix reste en balance.

Malheureusement pour lui, François Cros a quitté le rassemblement à cause d’un pied cassé. Il devrait être remplacé par Dylan Cretin, auteur d’une entrée remarquée contre les Irlandais quand le Toulousain a été contraint de sortir sur blessure. Le capitaine Charles Ollivon et Grégory Alldritt seront bien présents dès le début sur le terrain. Sur le banc, Cameron Woki devrait être de retour dans le groupe, lui qui n’est plus apparu sur une feuille de match depuis ses première minute en Bleu contre l’Angleterre et l’Italie.

Bouthier touché, Ramos promu

La charnière ne va pas évoluer. Comme le souhaitent le sélectionneur et son staff, Antoine Dupont et Romain Ntamack vont être associés pour augmenter un peu plus encore leur vécu commun sous le maillot tricolore. Le Lyonnais Baptiste Couilloud sera préféré à Baptiste Serin pour couvrir le poste de demi-de-mêlée. Ainsi, le Toulonnais, rentré en club, qui a déjà deux feuilles de matchs, pourra revenir pour la suite de l’Autumn Nation Cup.

La mauvaise nouvelle de l’entraînement, c’est la blessure d’Anthony Bouthier, lui qui rêvait d’un retour à Vannes. L’arrière du MHR a écourté sa participation après 15 minutes de jeu seulement. Une poche de glace a été posée sur son genou gauche et son visage, fermé, ne semblait pas augurer de bonnes nouvelles. Thomas Ramos, 47 minutes de jeu seulement contre les Gallois et les Irlandais, débutera donc. Le Toulousain a en tout cas fait l’intégralité de l’entraînement.

Retour de Teddy Thomas

La ligne de trois-quarts sera sans surprise avec Teddy Thomas, Gaël Fickou, Virimi Vakatawa et Vincent Rattez. L’ailier du Racing 92 fera son retour, lui qui avait déclaré forfait contre l’Irlande après avoir ressenti une gêne aux ischios. Le centre du Stade Français, décalé sur l’aile en son absence, retrouvera son poste de prédilection au centre, avec un Vakatawa forcément motivé à l’idée de rencontre le pays de ses origines. Vincent Rattez va quant à lui enchaîner. Arthur Vincent et Arthur Retière seront sur le banc. Ce dernier a passé l’entraînement en 15. Rarement utilisé à ce poste à La Rochelle, il sera là au besoin si Thomas Ramos rencontre un problème derrière, ou si ce dernier doit monter à l’ouverture en cas de pépin pour Ntamack, même si la solution Rattez en 15 existe aussi.

Le XV de France : Gros, Chat, Bamba - Le Roux, Taofifenua ou Willemse - Cretin, Ollivon, Alldritt - Dupont, Ntamack - Rattez, Fickou, Vakatawa, Thomas - Ramos.

Remplaçants : Marchand, Baille, Haouas, Taofifenua ou Willemse, Woki, Couilloud, Vincent, Retière.