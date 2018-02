Australie : Pau en représentation au Brisbane Tens

Trois formations ont été invitées à se joindre à la fête : une sélection fidjienne, l'équipe japonaise Panasonic Wild Knights et Pau. Après le RCT l'an passé, la Section Paloise est la deuxième équipe française à prendre part au Tournoi. Le 8e du Top 14 dont la délégation est arrivée hier à Brisbane, affrontera Waratahs, Highlanders et les Chiefs, sacrés l'an passé. Premier match vendredi contre la franchise de Sydney emmenée par Kurtley Beale et Drew Mitchell (5h13, heure française).