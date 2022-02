ASM-UBB reporté, Fekitoa au Munster...Les infos qu'il ne fallait pas manquer mercredi

Deux reports en Top 14 et Pro D2

La Ligue Nationale de Rugby a communiqué ce mercredi le report de la rencontre de la 17e journée de Top 14 entre Clermont et l'UBB. Comme nous vous le dévoilions ce mercredi après-midi, plus d'une dizaine de cas de Covid ont été détectés dans les rangs clermontois. Ce report entraîne directement la reprogrammation de Biarritz - La Rochelle à dimanche soir (21h05). Cette rencontre est pour le moment la seule de la 17e journée de Top 14 a avoir été menacée, puis reportée. Mais il s'agit aussi du deuxième match reporté ce mercredi après celui entre Béziers et Montauban, annoncé un peu plus tôt dans la journée. Conséquence du report d'ASM - UBB, la rencontre entre Biarritz et La Rochelle, prévue dimanche à 18h30, sera décalée à 21h05, afin qu'elle soit en "prime time" sur Canal+.

Prévu ce jeudi 3 février après un premier report, le match de la 17e journée de Pro D2 entre Béziers et Montauban est de nouveau reporté. Selon nos informations, l'effectif de Montauban est décimé par plusieurs cas de Covid-19, notamment au niveau des premières lignes, ce qui empêche la tenue de la rencontre. Ce Béziers - Montauban, qui devait se tenir début janvier à la base, était déjà la première rencontre reportée de cette saison de Pro D2. Lors de la première date, les Biterrois avaient été dans l'incapacité d'aligner six joueurs de première ligne, à cause d'un cluster de Covid-19. La date du deuxième report sera communiquée ultérieurement.

Les Anglais décimés avant d'affronter l'Ecosse

Les derniers forfaits, ceux des deuxièmes lignes Courtney Lawes et Jonny Hill, confrontent le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Eddie Jones à un casse-tête avant le match d'ouverture des Anglais dans le Tournoi des six nations 2022, samedi face à l'Ecosse à Murrayfield. Lawes, qui devait être le capitaine du XV à la Rose en remplacement de l'ouvreur Owen Farrell, a échoué à passer les protocoles lui permettant de s'aligner après une commotion le 16 janvier. Hill, lui, doit toujours récupérer d'une fracture de fatigue à une jambe. Jones a réduit son groupe à 29 joueurs dont 16 avants. Il doit annoncer jeudi la composition de l'équipe qui affrontera le XV au Chardon, forcément new look: l'habituel ouvreur et capitaine Owen Farrell, touché à une cheville depuis deux mois et qui va être opéré, a dû déclarer forfait pour l'ensemble du Tournoi, tout comme le troisième ligne Sam Underhill (commotion).

Malakai Fekitoa signe au Munster

Ce mercredi, le club irlandais du Munster a annoncé officiellement la signature du trois-quart centre champion du monde 2015 avec la Nouvelle-Zélande, Malakai Fekitoa (1m87, 99kg). A 29 ans, il se lance donc un nouveau challenge après son passage de trois saisons en Angleterre, chez les Wasps. L'ancien toulonnais rejoindra l'Irlande à l'issue de la saison.

La finale du Top 14 décalée au 24 juin

Le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby a annoncé dans un communiqué que la finale de Top 14, initialement prévue le samedi 25 juin, se jouerait le vendredi 24 juin 2022 à 20h45 à cause des travaux d'aménagement sur les RER desservant le Stade de France. La finale du Top 14 2021-2022 aura lieu le vendredi 24 juin, à 20h45, au Stade de France, a annoncé mardi la Ligue nationale de rugby, en raison de travaux sur les lignes du RER parisien. "Prenant acte de l'impossibilité de décaler les travaux d'aménagement impactant les lignes de RER qui desservent le Stade de France le week-end du 25/26 juin 2022, le comité directeur de la LNR a fixé la date de la finale au vendredi 24 juin 2022 à 20h45, afin de permettre d'accueillir le public en jauge pleine dans des conditions de sécurité optimales", a justifié la LNR dans un communiqué.

L'instance dirigeante a également donné les dates des demi-finales du Top 14: le 17 et 18 juin, à Nice, à 21h05. Les barrages auront lieux les 11 et 12 juin (21h05).

Fritz Lee au repos quelques semaines

Touché au tendon d'achille face à Pau ce dimanche, le troisième ligne a passé des examens en début de semaine. Résultat, même si le tendon n'est pas sectionné, Fritz Lee (33 ans) devra vraisemblablement se reposer quelques semaines pour se remettre correctement, rapporte La Montagne. Il est d'ores et déjà forfait pour la réception de Bordeaux, dimanche soir. Une nouvelle tuile pour le staff auvergnat qui doit déjà composer avec la blessure de Peceli Yato, forfait jusqu'à la fin de la saison, et l'absence d'Alexandre Fischer suite à une nouvelle commotion.