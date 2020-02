Ardie Savea veut jouer à XIII, le groupe de France 7 connu... Voici les 5 infos de ce jeudi

Ardie Savea bientôt en NRL ?

C'est la nouvelle choc de cette semaine dans le pays à la fougère blanche, car Ardie Savea a exprimé son souhait de jouer en NRL (championnat de rugby à XIII). Perdre le joueur de 26 ans, l'un des meilleurs joueurs du monde au cours des deux dernières années et un futur capitaine potentiel des All Blacks, serait un coup dur pour le jeu néo-zélandais. Les employeurs de Savea aux Hurricanes et l'organisme national ont été étonnés par ses commentaires, étant donné qu'il est sous contrat avec la Nouvelle-Zélande jusqu'en 2021. Affaire à suivre...

Le groupe à 7 pour Las Vegas dévoilé

France Rugby a publié, cet après-midi, l'équipe qui jouera samedi à Los Angeles dans le cadre de la 5e étape du World Rugby Sevens Series. Pierre Mignot est écarté de ce groupe, au contraire de Jean-Pascal Barraque de nouveau capitaine. William Iraguha est lui conservé en tant que joker pour pallier à l'éventuelle blessure d'un joueur.

Meret quitte Bordeaux pour Carcassonne

Lucas Meret s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec l'US Carcassonne. Après deux saisons à Bordeaux-Bègles où il a disputé 8 matchs de Top 14 et 8 matchs de Coupe d'Europe, le jeune demi d'ouverture français (24 ans) rejoint l'Aude pour gagner en temps de jeu. Dans le même communiqué l'USC a annoncé la prolongation du pilier Aurélien Azar pour trois saisons supplémentaires.

Une prolongation à Mont-de-Marsan..

Pur produit de la formation landaise, Romain Latterrade vient de prolonger son contrat pour les trois prochaines saisons. Il est désormais sous contrat avec le Stade Montois jusqu'en 2023. À 23 ans, le talonneur a disputé 12 matchs de Pro D2 dont 5 en tant que titulaire.

..et plusieurs à Trévise

Le club Italien de Trévise a prolongé deux de ses joueurs. Les deux centres internationaux italiens Tommaso Benvenuti et Marco Zanon rempilent avec Trévise pour deux saisons en plus soit jusqu'en 2022.