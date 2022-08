Les Montalbanais de David Gérard n'ont pas brillé ce vendredi à Leucate. Des essais de Bastien Guillemin et Victor Laval ont malgré tout suffi pour leur assurer une victoire contre Narbonne, récemment relégué en Nationale, qui a évité le "fanny" en fin de rencontre avec un essai du jeune talonneur Martín Vaca, faisant suite à un bon travail des avants audois. La partie a globalement été dominée par Sapiac, même si les partenaires de Jean-Bernard Pujol se sont rendus coupables de nombreuses fautes de mains. On notera toutefois la prestation intéressante de l'ailier/arrière vert et noir, Julian Hauw (21 ans).

À LEUCATE - Vendredi 20 heures - Montauban bat Narbonne 7-12 (tiers-temps 1, 00-00 ; tiers-temps 2, 7-12)

Arbitre : M. Beune - Provence Alpes-Côte d’Azur. 900 spectateurs.

NARBONNE : 1E Vaca (80e) ; 1T Gomez (80e).

MONTAUBAN : 2E Guillemin (42e), Laval (51e) ; 1T Bosviel (51e) ; 1T manqué Bosviel (42e).

NARBONNE : Auradou ; E. Ducom, Nueno, Lebraud, Totovosau ; Chauvet, Nova ; Belzons (cap.), Abescat, Clauzade ; Kbaier, Sese ; Loudet, Rochier, Abadie.

Sont entrés en jeu : Nouhailaguet, Moise, Peron, David, Vaca, Castinel, Gigiashvili, Plaza, Maga, Rebussone, Christienne, Caffo, Kaiser, Barbaste, Gomez, Giorgis, Balfet, Wolf, P-H Ducom, Mias, Tsague, Santoro.

MONTAUBAN : Pujol ; Rokoduguni, Mathy (cap.), Tupuola, Guillemin ; Riguet, Delort ; Vincent, Witt, Munoz ; Manukula, Vaotoa ; Burduli, Feltrin, Seyrolle.

Sont entrés en jeu : Laval, Deligny, Yameogo, Gimeno, Paulino, Quercy, Uanivi, Momo, Venter, Médric, Bosviel, Poirson, Puntous, Bonnefond, Hauw, Tuculet, Bué, Carrière, Marotel, Renaud, Iskhakov, Ringuet, Fuentes, Bernadet, Chaudason, Sanchez, Bowman.