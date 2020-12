La nouvelle est accompagnée d'une lettre ouverte du président de la FFR Bernard Laporte, pour expliquer les détails de cette reprise d'activité, dont voici le contenu :

"Nous avançons chaque jour davantage avec le Ministère des Sports afin de trouver des solutions adaptées et reprendre dans les meilleures conditions le chemin de nos Stades pour l’ensemble de nos pratiquants.

Ainsi, en complément des informations délivrées la semaine dernière, nous avons obtenu des services ministériels un éclairage essentiel quant à la pratique des licenciés majeurs. En effet, nous vous confirmons que l’interdiction des sports collectifs et des sports de combat prévue à l’article 42 du décret n°2020-1454 du 27 novembre concerne bien la pratique usuelle de ces sports qui ne permettent pas le respect d’une distanciation physique et l’absence de contacts entre pratiquants.

Mais les Clubs proposant des pratiques sportives alternatives de plein air, fondées sur le strict respect d’une distanciation physique de 2 mètres entre les pratiquants et l’absence totale de contact, sont bien sûr en capacité d’accueillir leurs licenciés. En conséquence, je vous informe que vous pouvez faire reprendre dès aujourd’hui l’entraînement de vos licenciés majeurs, en Stade 3 conformément aux principes contenus dans le document en ligne : https://www.ffr.fr/actualites/au-coeur-du-jeu/reprise-de-lactivite-rugby-stade-rugby-3.

Bien entendu, nous misons sur l’esprit de responsabilité de chacun afin que ce protocole de reprise soit parfaitement respecté. Comme depuis le début de cette crise majeure, nous nous devons d’être exemplaires. Jusqu’à la sortie de la période de confinement, nous devrons également organiser scrupuleusement ces séances selon les conditions l’autorisation individuelle délivrée de sortie pour 3 heures et dans la limite des 20 km.

C’est donc un aménagement supplémentaire et très positif de l’étape 1 et 2, qui préfigure une reprise sans restriction au 20 janvier prochain. Cette avance de phase nous permettant de réathlétiser nos licencié-e-s nous permet d’envisager une reprise rapide de nos compétitions après le 20 janvier.

Plus que jamais, nous restons à vos côtés, auprès des pouvoirs publics pour permettre à notre Rugby de se pratiquer partout et pour tous. Comme toujours, nos élus et salariés restent à votre entière disposition pour répondre à toutes vos interrogations légitimes.

Le meilleur est à venir."