Amateurs : 20 dirigeants signent une lettre ouverte en soutien à l'action de la FFR

En voici quelques extraits. L'intégralité de ce courrier paraîtra dans l"édition de lundi de Midi Olympique : "Suite aux déclarations d’anciens joueurs professionnels et d’anciens dirigeants de la FFR qui n’ont jamais consacré une seule minute de leur temps à la vie d’un club amateur, ou d’un dirigeant au discours purement électoraliste, nous, présidents de ligue, dirigeants de territoire, souhaitons apporter une réponse de "terrain". Quelques propos nous ont particulièrement choqués, notamment sur la gestion de crise de la FFR, sur la gestion des compétitions fédérales ou encore sur la mise en œuvre de la territorialité et des contraintes de déplacements des clubs amateurs.

Nous comprenons qu’il est difficile pour quelqu’un qui n’a jamais mis les pieds dans un club amateur de comprendre ce qu’est la vie réelle du Rugby Français, pour autant il y a des limites car ces propos sonnent comme une insulte au travail inlassable de milliers de dirigeants bénévoles. (...) A l’heure où la France traverse une crise sanitaire sans précédent, la Fédération a mis tout en œuvre dès les premières heures du confinement pour accompagner au mieux ses licenciés et tous ses organes déconcentrés, ligues, comités départementaux, clubs… Tous se sont rassemblés autour de notre président.

Nous, présidents de ligue, pouvons mesurer cette attente à chaque instant lors de nos échanges avec les vrais acteurs du rugby, au plus proche de la réalité et des problèmes quotidiens. Le plan de soutien de 35 millions d’euros voté par le bureau fédéral et proposé à l’approbation du comité directeur et de l’assemblée générale accompagnera, préservera, protégera les clubs d’aujourd’hui à la saison prochaine. La décision d’arrêter les compétitions dès le début de la crise a permis aux clubs de pouvoir se projeter immédiatement vers la saison prochaine avec une sage décision de favoriser les dynamiques sportives en permettant les montées, sans reléguer aucun club.

Les ligues et leurs présidents n’ont jamais eu autant de poids dans notre institution. Le rugby régional n’a jamais été autant considéré que depuis l’arrivée de Bernard Laporte et de son équipe en 2016. Des mesures concrètes ont été mises en place pour cela : invitation de tous les présidents de ligue au comité directeur de la FFR, création d’un pôle territoire avec un vice-président et des salariés au service de la politique territoriale, l’accompagnement et le financement des plans d’orientation stratégique des ligues et bien évidemment le déploiement des cadres techniques de clubs sur l’ensemble du territoire, 162 désormais.

Certains prennent des postures électorales. Nous penchons vers l’action et le respect de ces hommes et de ces femmes qui agissent au quotidien dans le seul intérêt de notre sport. Pour nous, l’heure est au rassemblement de toutes les forces vives de notre fédération autour de notre président Bernard Laporte pour sortir encore plus forts de cette crise et préparer un avenir qui sera meilleur."