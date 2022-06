Baptisé Esprit Beach Festival, cet évènement est bien plus que du rugby que l’on pratique sur la plage l’espace d’un week-end. C’est aussi et avant tout un ambitieux projet de coordination avec la participation de la Communauté d’agglomération des territoires de la côte ouest (TCO) de l’île de la Réunion. Roxane Pausé-Damour, vice-présidente en charge des sports, de la culture et des loisirs le précise "il y a une relation de paix et de fraternité entre la Réunion et toutes les îles qui l’entourent. Le TCO encourage et soutient l’initiative de 974 Action dans sa démarche sportive, sociale, culturelle et écologique".

En effet, en dehors du rugby, cet Esprit Beach Festival se veut rassembleur autour de valeurs sociétales fortes. Parmi les équipes invitées à participer, il y avait une délégation de Madagascar avec des jeunes issus de l’île Sainte-Marie et de Tamatave. Outre leurs très belles performances sportives lors de ce tournoi, ces jeunes Malgaches ont chaque jour au moment de la pause déjeuners alertés les consciences sur la pollution dont ils sont victimes et aussi sur la déforestation. Une sensibilisation sur l’environnement en version Slam qui nous rappelle avec grande humilité que l’écologie est l’affaire de tous.

La Réunion en fête avec l’Esprit Beach FestivalOther Agency

L’île sœur comme les Réunionnais aiment à l’appeler était également représentée par une équipe. En collaboration avec la fédération de rugby de l’île Maurice (Rugby Union Mauritius), un groupe de jeunes dont certains étaient issus des quartiers défavorisés a également participé à la fête. Claude Henry, l’organisateur de ce bel évènement le confirme "le sport est un formidable vecteur de rapprochement et cette mixité sociale est importante. Grâce au rugby, nous pouvons aborder des problèmes de notre société et y apporter des réponses. C’est là toutes les raisons de mon engagement".

Au niveau des épreuves sportives un tournoi jeune (14-17 ans) était au programme le vendredi. Les Mauriciens l’ont emporté en finale face aux jeunes Malgaches, seules équipes mixtes et qui a cédé dans le temps additionnel. Le samedi, le tournoi des entreprises et des vétérans a vu la victoire d’une agence immobilière locale, avant de regarder tous ensemble sur écran géant la belle victoire du Stade rochelais sur les Irlandais du Leinster.

La Réunion en fête avec l’Esprit Beach FestivalOther Agency

Le dimanche le tournoi sénior remporté par Saint-Paul à clôturer ce merveilleux moment de rugby et de partage dans un décor de carte postale. Pour Claude Henry cet évènement est le début de quelque chose "En plus du TCO, c’est la préfecture, mais aussi le Département de la Réunion et la ville de Saint-Paul qui nous soutiennent et nous avons de belles choses à faire ensemble".

Par Renaud Lebel