All Blacks, France 2023 et fusion ratée… "Poulain raffûte" a fait le bilan de l'année 2017

Des All Blacks intouchables, le sacre de Clermont, la fusion ratée entre le Stade Français et le Racing 92… Sur le terrain comme en dehors, 2017 aura été une année mouvementée pour le rugby international et français.

Et puis comme d'habitude, Raphaël Poulain vous a livré ses pronostics sur deux chocs du week-end : Racing-Stade Toulousain en Top 14 et Grenoble-Bayonne en Pro D2.