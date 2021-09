" On a pris une leçon de courage "

Après la défaite son équipe face à Biarritz, Christophe Urios est revenu sur la performance des Bordelais : "On a pris une leçon d’enthousiasme, de courage, de cou**** et de rugby. Je ne vois donc pas en quoi c’est un non-match. C’est un match que Biarritz a bien préparé. Je pensais que nous aussi et finalement, on n’a pas réussi à jouer. Entre ce qu’on avait envie de faire et ce qu’on a fait, il y a un monde. Aujourd’hui, on n’a pas assez mis d’engagement ou pas suffisamment pour battre Biarritz. La meilleure équipe a gagné, on s’est fait manger. C’est le rugby. Quand tu as de l’envie et de la volonté, il y a toujours un chemin. Aujourd’hui, le BO avait plus envie que nous. Le rugby, c’est aussi simple que ça. Après, vous pouvez me dire ce que vous voulez, le reste, c’est de l’enfumage. J’ai vu une équipe qui avait beaucoup plus envie de gagner que celle que j’entraîne. Je n’ai pas vu l’équipe de Bordeaux sur le terrain."

" De tels propos dans la bouche d'un joueur, c'est inacceptable "

Lors du match Provence Rugby - Nevers, Ludovic Radosavljevic s'est fendu d'insultes racistes envers Christian Ambadiang, ailier de Nevers. L'ailier s'est confié à Rugbyrama sur cet incident : "Il y a toujours eu des insultes dans le rugby. Des propos qui font dégoupiller l'adversaire, c'est monnaie courante dans notre sport. Mais entendre de tels propos de la bouche d'un joueur, c'est inacceptable. D'autant que ce joueur a des coéquipiers de la même couleur de peau que moi. J'avais envie de lui demander : "Est-ce que tu dirais la même chose à tes coéquipiers ?". Je ne pense pas.

" Le match était trop grand pour l'arbitre "

Furieux contre l'arbitrage de Mr Dufort, Ronan O'Gara s'est emporté en conférence de presse : "On était en contrôle du match jusqu'à ce rouge. Après, les Toulousains ont pris leurs opportunités. Je pense que le rouge de Twickenham, c'est rouge, rouge, rouge. Ce soir, pour moi, c'est maximum carton jaune avec la règle. Des circonstances font qu'on peut réduire un rouge au jaune. Pourquoi la Fédération envoie un mec qui n'a jamais fait un test-match sur le plus grand match du week-end ?, s'emportait-il. Il y a beaucoup d'arbitres expérimentés dans ce pays, presque tous les joueurs ont le niveau international mais, pour moi, le match était beaucoup trop grand pour lui. Je ne suis pas mauvais perdant, c'est juste une question, j'aimerais savoir pourquoi il a été nommé.

" On a eu le chaud et le froid. Il y a une marge de progression importante "

À Lyon, la victoire rassure mais Pierre Mignoni sait qu'il va falloir que son équipe s'améliore : "Elle s’est surtout rendue le match compliqué en leur faisant beaucoup de cadeaux avec notre indiscipline. Faire une faute peut arriver, mais en faire une deuxième ou une troisième sur la même action, cela s’appelle de la débilité, lance-t-il avec malice. Ce sont surtout des bêtises, un manque de concentration et de lucidité. Il va vite falloir rectifier cela. La solidarité et l’entraide masquent certaines choses mais notre défense a été agressive. Heureusement que l’on défend bien sur les quinze dernières minutes. On doit être beaucoup plus propre, calme et serein. On a eu le chaud et le froid et il y a une marge de progression importante. "

" Nous avons posé de bonnes bases "

Au Stade Mayol, Toulon et Montpellier se sont quittés sur un match nul. : "Aujourd'hui, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, nous avons répondu présents. Désormais il va falloir aller à Toulouse resserrés, pour faire le meilleur match possible. Ce soir nous sommes contents de ce que nous avons mis, mais déçus du résultat. Je pense que nous avons manqué de maîtrise. Il faut donc simplement retenir l'engagement que nous avons mis, qui n'a rien à voir avec la défaite de la semaine dernière (N.D.L.R. en amical contre Toulouse, 52-10). Aujourd'hui, nous avons posé de bonnes bases, et il faudra les conserver la semaine prochaine."