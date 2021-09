Cette nouvelle compétition promeut un format nouveau qui s'étendra sur trois semaines. Les dirigeants veulent faire jouer les meilleurs joueurs et joueuses des nations Tier 1 et Tier 2 dans huit franchises différentes. Le nombre de joueurs sera de 192, soit 24 par formations. L'instance dirigeante du tournoi est composée de trois patrons de fédérations : Ian Ritchie, président de World 12s et ancien patron de la fédération anglaise, Steve Tew, directeur non-exécutif et ancien président de la fédération néo-zélandaise, et Gareth Davies, lui aussi directeur non-exécutif et ancien chef de la fédération galloise.

L'équipe sera séparée en deux, avec six avants et six arrières. Il y aura deux mi-temps de 15 minutes et les transformations ne se feront qu'en drop, comme en Sevens. Les mêlées ne seront rejouées qu'une fois, suivi d'un coup franc. Les fautes en mêlée seront sanctionnées par une pénalité où les joueurs ne pourront pas prendre les points. En phases finales, si la rencontre se finit en match nul, les deux équipes se départageront avec le "point en or"

250 millions de livres sur cinq ans

"Les huit franchises seront coachés par des entraîneurs de classe mondiale" nous apprend le site web récemment créé du tournoi. En effet, deux ambassadeurs de poids ont rejoint les rangs de l'organisation. Steven Hansen, sélectionneur double champion du monde avec les All Blacks, déclare que "l'idée d'un tel tournoi impliquant des joueurs de classe mondiale et jeunes pépites est extrêmement excitantes pour les joueurs et les coachs". Jake White, vainqueur de la Coupe du monde 2007 avec les Boks, a mis en avant "l'attrait que peut avoir cette nouvelle compétition en faisant jouer les meilleurs joueurs du monde pendant trois semaines de rugby divertissant".

Elle prendra place en Angleterre pour la première édition. Les franchises auront la contrainte de prendre au moins deux joueurs du Tier 2 et un international U20. Avant les phases finales, les équipes s'affronteront comme en saison régulière. Pour les femmes, le report de la Coupe du monde 2021 en 2022 a obligé les instances dirigeantes à ne démarrer l'édition féminine qu'en 2023 en tandem avec ce qui sera le deuxième tournoi masculin. L'aspect économique de la compétition est prometteur puisqu'elle planifie les rendements financiers à 250 millions de livres sur cinq ans.