L'ouvreur du RCT profite donc des forfaits de Ntamack, Jalibert et Bouthier pour se frayer une place dans le groupe France. Carbonel n'a plus joué depuis le 17 décembre et un match face aux Zebre en Champions Cup. Largement impacté par le Covid-19, Toulon n'a joué que très peu de matchs en début d'année.