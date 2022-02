On ne va pas déjà dire que l'Écosse est la bête noire de l'équipe de France sous Fabien Galthié, mais force est de constater que les récentes rencontres des Bleus face au XV du Chardon se sont souvent muées en douche écossaise. En deux ans, et donc deux affrontements entre les deux nations dans le prestigieux Tournoi, les Écossais ont donné un terrible mal de crâne aux Français, arrachant à chaque fois la victoire au bout de matchs aussi tendus que forts en enjeux.

Rappelez-vous en 2020. Alors que la France connaît sa première année de l'ère Fabien Galthié, les Bleus surprennent et sont invaincus avant leur déplacement à Murrayfield. Vainqueurs de l'Angleterre et de l'Italie au Stade de France, et des Gallois à Cardiff, les Français pensent à gagner le Tournoi, et même au Grand Chelem. Mais dans cette atmosphère si particulière à Edimbourg, juste avant l'apparition du Covid-19, les coéquipiers de Charles Ollivon sont tombés dans le piège écossais.

À l'image, forcément, de Mohamed Haouas, coupable d'un coup de poing au visage d'un Nick Haining qui avait tout fait pour faire dégoupiller le pilier montpelliérain. Résultat : un carton rouge pour Haouas dès la 36e minute, et une infériorité numérique préjudiciable pour les Bleus, déjà handicapés par leur indiscipline dans ce match. Au final, la défaite (28-17) était d'autant plus frustrante qu'elle privait les Bleus du titre, malgré la dernière victoire face à l'Irlande.

Tournoi des 6 Nations - Mohamed Haouas (XV de France) a été exclu pour un coup de poing face à l'Écosse en 2020Icon Sport

Et si les hommes de Fabien Galthié ont eu leur revanche dans la peu médiatique Coupe d'Automne des Nations (victoire 22-15), l'Écosse réservait de mauvaises surprises aux Français pour 2021. Dans un Stade de France sans public, les Bleus dos au mur retrouvaient les Écossais lors de la dernière journée du Tournoi. Pour gagner la compétition, les Bleus se devaient de s'imposer avec le bonus offensif et avec au moins 21 points d'écart.

Mais une nouvelle fois, les pragmatiques défenseurs du Chardon ont vite refroidi les Français. Les essais de Van Der Merwe (14e) et Cherry (60e) enlevaient d'abord tout espoir de titre bleu. Puis les Écossais profitaient de la perte de lucidité de Brice Dulin et les siens pour porter un dernier coup de glaive fatal, qui reste encore aujourd'hui en travers de la gorge des Tricolores. Van Der Merwe inscrivait un nouvel essai après la sirène et crucifiait les Français.

Tournoi des 6 Nations - La détresse de Gaël Fickou (XV de France) après la défaite contre l'ÉcosseIcon Sport

Un mauvais souvenir qui participe à faire de cette équipe écossaise un rival coriace des Français dans le Tournoi des 6 Nations. Ce samedi à Murrayfield, alors que les Bleus sont ultra-favoris pour le gain de la compétition, il s'agira de briser cette mini-malédiction. Mais attention, ces Écossais vainqueurs de l'Angleterre lors de la première journée feront tout pour être les premiers à faire tomber les coéquipiers d'Antoine Dupont cette année, et une nouvelle fois gâcher la fête bleue.