Quelle est votre première réaction à chaud ?

Je me sens à la fois frustré, ennuyé et déçu. En face, il y avait probablement la meilleure équipe du monde en ce moment mais je pense que nous avons été la meilleure équipe sur le terrain. Nous lui avons mis une énorme pression pendant de longues périodes du match.

Mais ça n’a pas tourné en votre faveur. Pourquoi ?

Le dénouement de tests-matchs de cette dimension dépend d’un ou deux moments clés. Nous n’avons pas su saisir nos chances, la France a pris la sienne. Nous avons eu suffisamment d'occasions de gagner ce match et de terminer le travail, pourtant. C’est difficile à accepter quand vous savez que vous auriez dû gagner.

Le rideau défensif français était-il impénétrable ?

Notre attaque a fait face à une très bonne défense, avec un très bon entraîneur (Shaun Edwards). Il y a eu des moments où nous aurions pu faire un peu mieux dans la zone de marque, la finition doit être améliorée. A Twickenham, nous avions montré de belles dispositions offensives. Là, c’était un énorme bras de fer, très tendu.

" Je suis tellement fier des gars "

Y a-t-il un peu de fierté, malgré tout ?

J’ai aimé la façon dont nous avons joué. Il y a une belle progression de la part de notre collectif. Nous avons tout de même poussé la meilleure équipe du monde dans ses retranchements et nous aurions dû l’emporter. Je suis tellement fier des gars, de la façon dont ils ont résisté contre l'équipe en forme du rugby mondial en ce moment.

Ce Tournoi reste une déception pour vous qui étiez tenants du titre ?

Vous savez quand vous avez bien joué et quand vous avez mal joué. Nous avons très mal joué lors du week-end d'ouverture à Dublin et nous nous sommes améliorés au fil de la compétition. Nous avons été à un essai de battre la France et l'Angleterre. Je suis embêté que nous n'ayons pas remporté au moins une victoire lors des deux derniers matchs mais nous sommes dans une bien meilleure position que nous ne l'étions contre l'Irlande. En dehors du déplacement à Dublin, nous avons été dans le coup à chaque fois.

Il reste à se remobiliser pour le dernier rendez-vous à domicile contre l’Italie...

J'ai dit aux gars à la fin qu'il était important que nous gardions la même énergie la semaine prochaine et que nous ne devions pas utiliser cette dernière journée comme une semaine de croisière ou simplement pour terminer le tournoi. Il faut être le plus respectueux possible afin de réaliser une bonne performance face à l’Italie.