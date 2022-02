Dimanche soir, au crépuscule de la victoire tricolore face à l'Italie (37-10), le manager du XV de France Raphaël Ibanez expliquait au sujet du prochain adversaire des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations : "La superbe prestation irlandaise contre le pays de Galles en ouverture de la compétition (29-7) n'est pas une surprise. On parle quand même de la quatrième nation mondiale (elle est passée troisième lundi, N.D.L.R.)... Pour nous, le challenge est à présent de faire en sorte que les quelques jours nous séparant de ce match soient les plus intenses possibles. Nous savons tous que nous devons au moins monter d'un cran. Et on le fera."

Pourquoi l'Irlande fait-elle à ce point peur ? Et pourquoi parle-t-on aujourd'hui, au propos de ce match, du "sommet" du Tournoi des 6 Nations ? Portée par les performances étonnantes de ses provinces en coupe d'Europe (Leinster, Connacht, Ulster et Munster sont tous qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition continentale), la sélection irlandaise marche actuellement sur l'eau, apparaît comme la nation la plus physique du vieux Tournoi et, après avoir nettement battu les All Blacks (29-20) ou écrasé l'Argentine (53-7) à l'automne, se présente à Saint-Denis comme le grand favori du 6 Nations 2022.

Keenan, Porter, Hansen : une pléiade de talents

Il y a déjà, en Irlande, une profondeur d'effectif nouvelle et, puisque le talentueux Simon Zebo est par exemple snobé par son sélectionneur, on a pu récemment découvrir quelques pépites. Celles-ci se nomment, en vrac, Hugo Keenan, un arrière au potentiel offensif incroyable, le pilier gauche Simon Porter, redoutable en mêlée fermée et très précieux dans le jeu courant, ou encore l'ailier Mack Hansen, élu meilleur joueur du dernier match entre Gallois et Diables Verts. Surtout, la sélection irlandaise, où l'expérimenté Johnny Sexton (36 ans) fait ici figure de chef de bande, développe actuellement un jeu léché, dynamique et à des années lumière de ce que l'on avait pu connaître sous le mandat du Néo-Zélandais Joe Schmidt.

Si les Tricolores, samedi après-midi, sont aussi indisciplinés que face à l'Italie le week-end dernier (14 pénalités concédées), s'ils ne font pas preuve de davantage d'agressivité sur les zones de contact, on peut en effet craindre le pire face à l'Irlande au Stade de France. Jusqu'ici, la bande à Fabien Galthié a pourtant toujours su élever son curseur de performance, lorsque se présentaient à elles des défis conséquents. Dans ce cas...