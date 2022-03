"Ce n'est que mon opinion personnelle et je n'ai plus besoin de me mettre dans le pétrin, a d'abord indiqué celui qui a mené les Boks sur le toit du monde en 2019, dans un entretien accordé au Daily Mail. J'ai toujours été un grand fan du Tournoi des 6 Nations." Puis le technicien a énuméré les raisons pour lesquelles il apprécie cette compétition : "Murrayfield est génial, l'Aviva est génial, Twickenham est génial. J'aime ces ambiances et la riche tradition de chant dans ces endroits." Ceci avant de s'engager, sur le plan personnel, pour une intégration future dans le Tournoi : "D'un point de vue sud-africain, j'aimerais voir les Springboks dans les 6 Nations. Le style de jeu, les voyages et les fuseaux horaires, tout conviendrait à l'Afrique du Sud."

" Si quelqu'un me prouve que l'adhésion de l'Afrique du Sud aux 6 Nations affaiblirait le Rugby Championship, alors nous ne devrions pas le faire "

Bien sûr, Rassie Erasmus connaît la situation contractuelle de l'équipe nationale : "Nous sommes engagés avec le Rugby Championship jusqu'en 2025, donc pour l'instant, c'est hypothétique. S'il vous plait, ne confondez pas tout et ne me faites pas dire que le Rugby Championship est une mauvaise compétition. J'aime la Nouvelle-Zélande, j'aime l'Australie et j'aime l'Argentine. [...] Si quelqu'un, avec des recherches appropriées, me prouve que l'adhésion de l'Afrique du Sud aux 6 Nations affaiblirait le Rugby Championship et nuirait à la croissance du rugby mondial, alors nous ne devrions pas le faire. Mais en ce moment, en tant que Sud-Africain, je pense que rejoindre les 6 Natiions serait génial."