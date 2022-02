Elle était attendue, elle a donné son verdict ! Ce jeudi midi, le staff français a dévoilé les noms des 23 joueurs tricolores qui vont défier l'Irlande ce samedi à 17h45 au Stade de France.

Comme attendu, Cameron Woki débutera à nouveau dans la cage avec le numéro quatre dans le dos. Après l'Italie, le débat était posé pour le replacer en troisième ligne, mais le Bordelo-Bèglais sera associé à Paul Willemse en deuxième ligne. Derrière eux, Dylan Cretin sort du XV de départ. Le Lyonnais est remplacé par le Toulousain François Cros pour amener sa densité physique aux côtés d'Anthony Jelonch et de Grégory Alldritt, bien sûr titulaire avec le numéro huit dans le dos.

Fabien Galthié et son staff ont aussi décidé de composer son banc en 6-2. Thibaud Flament intègre le banc des remplaçants et Virimi Vakatawa est le grand absent du jour.

À la charnière, aucune surprise ! Antoine Dupont et Romain Ntamack sont bien titulaires et mèneront le jeu du XV de France face aux hommes d'Andy Farrell. En l'absence de Jonathan Danty blessé contre l'Italie, c'est le jeune bordelais Yoram Moefana qui s'offre une place dans le XV de départ aux côtés de Gaël Fickou au centre. Seuls Lucu et Ramos sont donc sur le banc

Derrière, c'est du classique avec le triangle Villière-Penaud-Jaminet qui aura pour mission de faire mal à la défense irlandaise comme elle l'a fait face à la Squadra.

À noter les absences dans le groupe de Matthieu Jalibert et Bernard Le Roux, relâchés ce mercredi.

Le XV de départ: 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Villière ; 10. Ntamack, 9. Dupont (capitaine) ; 7. Jelonch, 8. Alldritt, 6. Cros; 5. Willemse, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants: 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Taofifenua, 20. Flament, 21. Cretin, 22. Lucu, 23. Ramos