En conférence de presse, la question était sur toutes les lèvres : les Français peuvent-ils éviter le piège écossais, dans lequel ils étaient tombés il y a deux ans ? Sur la pelouse de Murrayfield, les Bleus avaient dégoupillé face à des Écossais plus expérimentés, dans une ambiance surchauffée. Depuis longtemps, le stade d'Edimbourg est reconnu comme l'antre terrifiant du XV du Chardon, là où la pression populaire et l'émotion transmise par les spectateurs sont plus forts que tout.

"Il y a deux ans, on a été surpris, admet Gaël Fickou. On était peut-être un peu trop jeunes. On a été pris avant même d'entrer dans le stade : je me souviens qu'ils nous avaient ralentis avec leur cortège, ils avaient chanté des chansons et c'était assez impressionnant." Acculés, les Bleus avaient alors fait preuve de résistance, mais étaient finalement tombés dans la mauvaise agressivité. "Je me rappelle qu'il y avait eu un carton rouge qui nous avait fait mal, se remémore Fickou. Ils avaient fait exprès de nous faire dégoupiller parce qu'ils savent qu'on est sanguins et qu'on a beaucoup de cœur. C'est des secteurs qu'on a beaucoup travaillé depuis deux ans et on s'est améliorés."

Fickou : "On sait à quoi s'attendre"

Le co-entraîneur de la conquête, William Servat, corroborait : "C'était le début du mandat. Toutes les choses étaient nouvelles. Mais aujourd'hui, on gagne en expérience collective, en maturité." S'ils plaident l'erreur de jeunesse au moment d'évoquer ce souvenir d'il y a deux ans, Servat et Fickou conviennent donc tout de même que cette année, il ne sera plus possible de parler d'inexpérience pour l'équipe de France.

Voilà maintenant deux ans que les Bleus, à l'image de Mohamed Haouas, apprennent de leurs erreurs et travaillent sur leur indiscipline et leur lucidité. Fickou poursuit : "Il y a beaucoup de gars qui ont de l'expérience dans cette équipe. On sait à quoi s'attendre : c'est un terrain toujours hostile, le public est vraiment derrière son équipe, on le ressent tout au long du match, il y a l'arbitre aussi. Donc on sait que la discipline sera très importante. On s'attend à tout."

Méfiants, ces Bleus avides de victoire comptent bien contrecarrer les plans du XV du Chardon, dans une certaine logique de vengeance. "C'est une équipe qui est venue nous battre chez nous lors du dernier Tournoi, pose Servat. On a une position qui est très simple, on se prépare à un match d'affrontement car l'Écosse est une équipe très physique."