Les Gallois ont subi beaucoup de blessures cette saison, on n’ a pas encore vu George North par exemple, ni Justin Tipuric, ni Ken Owens. On pourrait continuer la liste, pour expliquer qu’une petite nation comme le pays de Galles est forcément plus exposée que la France dans ce domaine. Même si la formation de la principauté reste impressionnante.

Wayne Pivac a annoncé quatre changements avant d’affronter la France, samedi soir à Cardiff. Jonathan Davies au centre, Gareth Thomas en pilier gauche, Seb Davies en troisième ligne aile et Josh Navidi au même poste sont les nouveaux entrants.

L’information la plus frappante est le retour de Josh Navidi, le troisième ligne de Cardiff aux longues tresses : une silhouette flamboyante. Il n’a plus joué depuis le tournoi 2021 en sélection car il a été blessé à une épaule. Il n’a joué qu’une rencontre avec les Blues de Cardiff depuis sa remise en forme, mais son retour était très attendu pour ses qualités de plaqueur gratteur et son activité dans les regroupements. L’autre avant-aile s'appellera Sebastian Davies (lui aussi de Cardiff) , un joueur qui est le plus souvent utilisé en deuxième ligne, un vrai pari pour Pivac. Les deux nouveaux encadreront Taulupe Faletau pour former une troisième ligne qui sera très observée.

" Josh Navidi est un joueur fantastique "

Autre changement majeur, le retour de l’expérimenté Jonathan Davies (33 ans et 94 sélections en comptant les Lions) qui remplace Nick Tompkins, victime d’une commotion. On rappelle que Nick Tompkins avait été très brillant face aux Anglais. Gareth Thomas, pilier gauche des Ospreys international depuis l’automne dernier, débutera en tête de mêlée. il a été préféré à Wyn Jones, qui a fait la dernière tournée des Lions. Le capitaine et vétéran Alun-Wyn Jones ne sera pas là, malgré son rappel dans le groupe élargi. Opéré d’une épaule à l’automne, il n’est pas encore en condition physique pour reprendre la compétition.

Le sélectionneur Wayne Pivac a expliqué : “Josh Navidi est un joueur fantastique et nous a offert beaucoup de bons matchs, dans le passé. Il n’a joué que 80 minutes pour Cardiff et nous pensons qu’il va nous apporter beaucoup.” Il s’est aussi exprimé sur Sebastian Davies : "Il est grand et il va nous aider en touche. Mais il va aussi nous apporter dans le jeu courant, il est assez adroit." Au sujet du pilier gauche Gareth Thomas, il a ajouté : "Il nous a beaucoup apporté lui aussi lors de ses entrées en jeu. C’était son tout de démarrer." Pivac a aussi donné son avis sur le XV de France : "La France est une équipe en pleine forme. On ne passe pas 40 points aux All Blacks et on ne bat pas l’Irlande actuelle par hasard. Les Français ont beaucoup de joueurs de classe mondiale vont nous tester sur le plan physique, mais aussi en conquête."

Le XV de départ du pays de Galles : Li. Williams; . Cuthbert, O. Watkin, Jo. Davies, J.Adams; (o) D. Biggar, (m) To. Williams; J. Navidi, T. Faletau, S.Davies ; Beard, Rowlands ; Francis, Elias, Ga. Thomas.

Les remplaçants : D. Lake, Wyn Jones, Dil. Lewis, Moriarty, J. Morgan, Hardy, Anscombe, Rees-Zammit.