Le match : un chef d’œuvre irlandais

L’Irlande a réalisé une démonstration face à une équipe du pays de Galles qui a dû se contenter de défendre. Les Irlandais ont dominé la rencontre, et le score de 10 à 0 à la pause était flatteur pour des Gallois totalement asphyxiés. En apnée dans le premier acte, ils ont fini par couler lors de la seconde période en encaissant trois nouveaux essais par une équipe irlandaise sûre de son rugby, jouant toujours dans l’avancée, avec une palette offensive extraordinaire autour de son ouvreur Jonathan Sexton bénéficiant de multiples solutions.

Il ne faut pas se mentir. Les Irlandais ont réussi un chef d’œuvre en ouverture de ce Tournoi des 6 Nations, malgré une interception en fin de rencontre qui a permis aux Gallois d’éviter un zéro pointé mais il n’est pas certain que l’honneur soit pour autant sauf. L’Irlande débute cette compétition avec un précieux bonus offensif.

La stat : 3

Le nombre de pénalités concédées par les Irlandais ! Il est certain qu’il est plus facile d’être discipliné en ayant la possession du ballon mais les hommes d’Andy Farrell ont été exceptionnels dans le secteur de la discipline. Ils ont été pénalisés pour la première fois à la 54e minute ! C’est tout simplement phénoménal et les futurs adversaires des Irlandais doivent avoir des sueurs froides.

L’homme : Mack Hansen

Le jeune ailier d’origine australienne Mack Hansen a été exceptionnel pour sa première sélection avec l’Irlande. Sur son premier ballon, il passait en revue la défense galloise. Sur son deuxième, il envoyait Bundee Aki derrière la ligne. Il n’y avait rien à jeter dans sa prestation, jouant toujours juste sur chacune de ses interventions. Une seule erreur à mettre à son crédit. Elle intervenait après la 80e minute, commettant un en-avant qui mettait fin aux débats.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Mack Hansen (Irlande)Icon Sport

La déception : Josh Adams

Le trois-quarts centre gallois a vécu un cauchemar à Dublin. En retard sur le premier essai d’Andrew Conway, il commettait une faute stupide sur Jonathan Sexton sur une situation d’avantage pour son équipe et écopait logiquement d’un carton jaune. Lors de son retour sur la pelouse, il concédait une touche alors qu’il n’y avait aucun danger.

La question : l’Irlande peut-elle s’imposer au Stade de France ?

En balayant le pays de Galles, le dernier vainqueur du Tournoi, l’Irlande a frappé un grand coup, surtout en démontrant que le fond de jeu était déjà particulièrement bien huilé. Ces Irlandais sont donc des favoris à la victoire finale. A condition de s’imposer en France le week-end prochain. Un rendez-vous qui s’annonce comme un tournant dans ce Tournoi des 6 Nations.