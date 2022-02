Bon, on va se parler franchement, ce match se situera dans les bas-fonds du classement des parties mémorables du Tournoi, car si l’on a assisté à un succès logique des Anglais, on n’a pas vu grand-chose durant ces 80 minutes. Notamment en seconde période où le manque de rythme aura été criant, et où le déchet technique et les fautes se sont enchainées. Les Italiens n’ont pas trouvé les ressources pour franchir une fois la ligne, malgré des opportunités évidentes, et ils sont donc fanny. Surtout, ils concèdent une 23e défaite en autant de confrontations avec le XV de la Rose dans le Tournoi.

Déjà peu garni, le Stadio Olimpico a commencé à se vider dès la 70e minute, et plusieurs spectateurs n’auront donc pas vu la cinquième et dernière réalisation anglaise, celle de Kyle Sinckler après enfin un peu de rythme et de mouvement, et une passe après-contact de Malins pour faire la différence (73e). L’entrée de Ben Youngs à la 55e minute pour égaler le record de sélections (114) avec l’Angleterre avait donné un peu de grain à moudre. Pour autant, seul l’essai d’Elliot Daly au retour des vestiaires (45e), en sortie de mêlée et après une passe allongée de Smith, sont à retenir de ce seconde acte…

Marcus Smith, seul point de satisfaction anglais

Finalement, on retiendra essentiellement la prestation de l’ouvreur des Harlequins, Marcus Smith, auteur d’un quasi sans faute au pied (4 sur 5) et qui semble déjà installé dans ce collectif. Mis à part son coup d’envoi manqué après la pause, il a joué sans crainte, avec détermination et relâché, laissant entrevoir de belles promesses pour l’équipe d’Eddie Jones. C’est justement lui qui a ouvert le bal d’un enchainement dans le couloir gauche avec Malins (10e), ce qui a permis de véritablement lancer cette partie. Et il a logiquement été élu homme du match. Autre joueur ayant réussi à sortir du lot, c’est forcément le talonneur Jamie George, auteur d’un doublé et qui a contribué à ce succès. Il est d’abord parvenu à trouver la solution en force sur une session de pick and go (20e), puis il s’est positionné en bout de ligne comme un ailier pour conclure un renversement (40e).

L’Angleterre triomphe donc à Rome mais sans véritable effervescence. La réaction est bien là après la défaite en Écosse, avec un bonus offensif comme minimum syndical, mais il faudra faire beaucoup mieux face au Pays de Galles fin février. Quant à l’Italie, on a du mal à imaginer que c’est quasiment la même équipe qui a inquiété le XV de France une semaine plus tôt à Saint-Denis… Le chantier est immense pour le sélectionneur Kieran Crowley.